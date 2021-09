Cada vegada som més les que decidim compartir la nostra vida amb un animal de companyia: gossos, gats o qualssevol altres tipus de mascotes. Altrament, durant els darrers anys la seua presència en les llars ha crescut significativament. Les mascotes han deixat de ser un simple animal de companyia per convertir-se en un membre més de la família, què rep l’amor i l’afecte com un més. Quan adquirim una mascota és important tindre en compte les responsabilitats que comporta, així com el compromís total per garantir el seu benestar.

Fins i tot hi ha estudis que demostren l’efecte positiu dels animals sobre la salut de les persones amb qui conviuen, com ara la reducció de l’estrés, l’ansietat i la depressió, l’augment de l’activitat física i l’empatia. Tot això ens ajuda amb les relacions socials.

Els animals han estat presents en les nostres vides des de temps immemorials. Vam començar a relacionar-nos quan els necessitàvem com a eines per llaurar, protegir la nostra llar, arrossegar material de pes o com a mitjà de transport. Tanmateix, en la mesura que les necessitats estan cobertes, les societats han creat un vincle cada vegada més estret amb els animals i hem generat replantejaments sobre la manera de conviure amb altres espècies i de la seua cura. Ara bé, cal avançar-hi més.

Hui celebrem la Fira d’Adopció a Vila-real, l’opció més responsable per decidir com tindre un animal a casa. Ens congratula, tot i que, contràriament, la darrera setmana celebràvem actes taurins on un bou moria en la plaça per uan cosa tan bàsica com la manca d’hidratació. Aquesta notícia no ha eixit enlloc i la mort és fruit de la irresponsabilitat humana. Contradiccions que conviden a la reflexió, i també ens recorden que com a societat cal que seguim avançant en com tractem la resta d’espècies amb qui compartim el planeta.

*Portaveu de Compromís per Vila-real