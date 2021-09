Desesperantes

Los cobros de dinero público, como el salario mínimo vital, la ayuda a la dependencia, la de inclusión, los ERTES, el bono escolar, el cheque comedor o cualquier otro se retrasan causando grandes quebraderos a las familias. Con la concesión de licencias de obras, de actividad o lo que sea pasa lo mismo y es absurdo porque esas actividades generan riqueza y deberían agilizarse por el bien de todos. También la mera expedición de acreditaciones o carnets como el de la familia numerosa.

Sin embargo, el DNI y el pasaporte, que dependen de la policía nacional, van muy bien. Explicaciones pocas, normalmente no contestan el teléfono o te responde alguien que cree que trabaja mucho y cobra poco, con lo que los modales no son los idóneos. Y las gestiones telemáticas no han ayudado todo lo que podrían. Las páginas públicas se saturan, se bloquean o no están disponibles. Cuando la iniciativa privada con competencia y libertad para el usuario realiza la misma gestión suele ser mucho más efectiva. Ahí puede estar la solución.

*Notario y doctor en Derecho