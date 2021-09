Haciendo futuro

Después de un año en blanco debido a la pandemia provocada por el coronavirus, hay que celebrar la reapertura del gran escaparate internacional de Cersaie. Como en cada muestra de este tipo, quiero desear a todas las empresas alcorinas una gran acogida de sus novedades y productos.

Somos muy conscientes de la oportunidad que suponen este tipo de iniciativas para dar a conocer a todo el mundo el gran trabajo que realizan, su esfuerzo por introducir en el mercado nuevos formatos y diseños, nuevos procesos de fabricación, nuevas utilidades y estrategias… Un esfuerzo inversor e innovador que da como resultado productos de gran calidad y última tendencia, productos que destacan, sorprenden y marcan la diferencia, como se puede comprobar feria tras feria.

Quiero transmitir todo el apoyo institucional a aquellas empresas y trabajadores que se han trasladado estos últimos días hasta Bolonia para participar en Cersaie 2021 y a los que lo hacen posible también desde l’Alcora.

Desde el consistorio trabajamos en todo momento con una clara prioridad, la de generar nuevas oportunidades en l’Alcora, con los objetivos concretos en estos momentos de mejorar, modernizar y ampliar nuestras zonas industriales y crear puestos de trabajo.

Un importante paso adelante

En esta legislatura, con la aprobación de la propuesta del nuevo Plan General Estructural, hemos dado un importante paso adelante en el camino hacia el nuevo PGOU, un plan necesario para el impulso de la economía local y la generación de empleo. Sin embargo, lamentablemente, la tramitación del mismo se está dilatando en exceso, por eso, no me cansaré de instar a la Generalitat valenciana a que agilice al máximo el proceso. Aquí no importan los colores políticos, lo único que me importa es que nuestro pueblo pueda seguir progresando.

Además de la creación de suelo industrial, es necesario materializar mejoras en los polígonos existentes. En este sentido, el Ayuntamiento de l’Alcora, con ayudas del Ivace, ha destinado en los últimos años (contando el nuevo proyecto que se ejecutará en el 2021) más de 1,2 millones de euros a este fin. Nunca antes se había realizado desde las administraciones públicas este tipo de inversiones para actualizar nuestros polígonos. No lo digo en plan triunfalista, pues queda muchísimo por hacer en el futuro, lo resalto porque ya era hora y también para poner en valor el esfuerzo inversor que está realizando en este sentido la Generalitat valenciana a través del Ivace. También hay que decirlo.

Tenemos muy claro que debemos seguir en todo momento por este camino, el del progreso y la creación de oportunidades, avanzando para conseguir nuevas metas. Debemos ir de la mano y trabajar de forma conjunta con el sector industrial, principal motor de nuestra economía, por el futuro de l’Alcora.

Alcalde de l’Alcora