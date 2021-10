Carmona i Vargas Llosa

Un dels exemples més clars des de fa mesos és la pujada del preu de la llum. I a pesar que el tema és escandalós, no hi ha ni un sol moviment ja no per evitar-ho, sinó ni tan sols de protesta. I per a reblar esta xarlotà que ens afecta a les butxaques de tots, l’amic i excandidat socialista Carmona és nomenat vicepresident d’Iberdrola.

Està clar que ha sigut un pols i un escarni públic en tota regla de la companyia elèctrica cap al govern central després dels anuncis que ha fet de modificació del rebut energètic, però no es produiria si no existiren des de fa dècades les portes giratòries del PPSOE inserint expresidents i exdiputats als consells d’administració d’estes grans empreses.

Un altre que s’ha cobert de glòria ha sigut l’exemplificant Vargas Llosa, fitxat per a la convenció del PP que la setmana passada va celebrar a València. L’escriptor va eixir a la palestra al sentenciar que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien», protagonisme que va ser superat immediatament per ell mateix en publicar-se les seues operacions offshore. Sense dubte, un bon fitxatge per als populars, a l’alçada de Carmona.

I com a colofó a tot este sense sentit, l’actuació del Rei que, a pesar que tothom sabia que no eixiria condemnat, ja s’ha filtrat a la premsa justament això, que no eixirà condemnat. Per tal que anem fent bé la digestió i aprovisionant-nos suficientment d’omeprazols i àlmax, perquè la digestió que ens ve al damunt serà pesadeta, molt pesadeta.

*Alcalde de Betxí