La recuperación de las Fallas

La recuperación de las celebraciones falleras de Burriana y Benicarló, que hoy llegan a su fin tras intensos y emocionantes días de fiesta, son una buena noticia para todos. No solo porque las fallas son santo y seña de las fiestas, de las tradiciones y de la cultura de nuestra provincia, sino porque también implica una vuelta a la normalidad después de muchos meses –demasiados-- de confinamiento y limitaciones.

Desde el Partido Popular reivindicamos y defendemos todas aquellas manifestaciones que nos definen y nos identifican como pueblo. Lamentablemente, estamos viendo cómo los partidos de la izquierda que están al frente de la Generalitat valenciana y de la Diputación de Castellón, se están haciendo constantes concesiones a manifestaciones y declaraciones que, en la práctica, suponen un ataque a nuestra identidad como territorio. Castellón y la Comunitat Valenciana tienen personalidad propia, con símbolos culturales, fiestas y tradiciones autóctonos que deben y merecen ser respetados frente a injerencias de los que quieren convertir nuestra tierra en una sucursal de Cataluña o de unos Països Catalans que nunca han existido. Ni existirán.

Por eso, desde el PP reiteramos nuestro apoyo incondicional y sin fisuras a nuestras tradiciones, a nuestra lengua y a nuestras fiestas, porque ellas nos identifican como pueblo. Nuestras tradiciones conforman nuestra forma de ser y sentir y conforman nuestro ADN. Nosotros no nos avergonzamos de nuestras raíces ni de nuestra historia, y por eso, frente a la intolerancia de la izquierda defendemos la caza en todas sus modalidades, incluyendo el parany; y también defendemos el bou al carrer. Pero es más, exigimos que nuestra lengua, el valenciano, no sirva como arma arrojadiza de unos contra otros, sino que conviva libremente con el español, como siempre ha sucedido. No queremos que la izquierda invente conflictos que no existen para sacar rédito político.

Por eso es necesario la unión de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para poner freno a la intolerancia de la extrema izquierda, esa que quiere dirigir nuestras vidas y reescribir la historia de nuestros pueblos para satisfacer la inmensa egolatría de sus dirigentes. Y el PP está –y estará-- al lado de quienes defienden nuestras señas de identidad. El PP siempre estará al lado de todos aquellos que defienden su valencianidad sin olvidar que también son españoles. Y europeos del siglo XXI.

Y en esa línea, pedimos la máxima implicación de la Generalitat valenciana y de la Diputación de Castellón, para que activen el máximo número de ayudas para apoyar la supervivencia de las Fallas en Burriana, en Benicarló, en la Vall d’Uixó y en Almenara.

Porque detrás de las Fallas hay muchos puestos de trabajo que sustentan a miles de familias, y que viven de los talleres falleros, de los negocios de indumentarias tradicionales, de la pirotécnicas, de las floristerías…

Las Fallas son una clara y valiosa expresión cultural, artística y festiva de nuestra provincia que enriquecen nuestro patrimonio inmaterial.

Y apoyando las Fallas no solo damos continuidad a la tradición, sino que también ayudamos a garantizar el progreso económico de nuestros pueblos.

Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PP de Castellón