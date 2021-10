Ni el nombre...

A ver cómo lo explico de una forma clara y sencilla. Imagina que hay alguien que lleva años detrás de ti y cuando llega la hora de la verdad, la de responder a tus necesidades… ¡ni se sabe tu nombre! Pues bien, ese pretendiente es el PSOE y tú, almassorí, eres el que sufre el desprecio de la izquierda.

Y para muestra, los Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Podemos van a validar. Unas cuentas en las que Almassora, y las demandas de los almassorins, no están contempladas. De hecho, por no estar no está ni el pueblo, ya que es tal el nivel de desfachatez socialista que a nuestro municipio le llama Alzamora.

Sí, Alzamora. Y para colmo si el PSOE ha intentado (sin éxito) mencionar Almassora es para corroborar que no le importa lo más mínimo. Así de claro. Sin ambages ni subterfugios. Al PSOE nacional Almassora no le interesa y por eso la única inversión que contempla en los presupuestos de 2022… ¡no tiene asignación presupuestaria hasta 2025! O lo que es lo mismo, que el PSOE no parece tener mucha intención de construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil y, además, se jacta de ello.

Igual que para la regeneración de nuestro litoral hay la friolera de cero euros. De los 5.380 millones que se contemplan para la costa valenciana, para obras de protección nuevas no hay ni un mísero céntimo así que, por desgracia, la lucha contra la regresión tendrá que seguir esperando.

Pero no os preocupéis que el PSOE sí que tiene algo para los almassorins; un infierno fiscal que ahoga a los autónomos y nos hace pagar más por la luz, el coche, la cesta de la compra... y, pronto, hasta por conducir.

De nada PSOE y si es para freírnos a impuestos, por favor, olvídate otra vez del nombre de Almassora.

Portavoz adjunto PP Almassora