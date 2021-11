Fer ciutat, saldar deutes

Si per alguna cosa pot caracteritzar-se aquesta legislatura, més enllà de fenòmens naturals i pandèmies mundials a les quals ens hem hagut d’enfrontar, és precisament per l’empenta que com a equip de govern, junt a la Generalitat i el govern de l’estat, estem posant per tal de donar camí i llum a projectes que durant anys han quedat paral·litzats i que representen infraestructures essencials i deutes històrics amb el nostre municipi.

La imminent finalització del CEIP Jaume I, amb un pressupost per sobre dels 4,5 milions, posa fi a anys de vergonya on els nostres xiquets i xiquetes han estudiat en barracons el seu cicle d’Infantil i Primària.

La pròxima licitació de les obres d’ampliació de l’IES Vilaplana, amb un pressupost superior als 12,5 milions, també ha de servir per passar pàgina als capítols foscos de l’educació en secundària i batxillerat.

Segon Centre de Salut

L’aprovació imminent de la redacció del projecte i direcció d’obra del Segon Centre de Salut, amb un previsible pressupost de construcció al voltant dels 5 milions, també és exemple d’un deute històric sanitari.

Sabem que la tasca feta en educació i sanitat és molta. Sobretot per part de la Generalitat amb el president Ximo Puig encapçalant projectes com Edificant, que van posant fi a anys de vergonya i gestió passats.

Tot i això, com a equip i personalment com a alcalde, encara ens queda una qüestió que volem deixar enllestida pel bé de la nostra ciutat i la seua mobilitat.

La recepció de l’antiga N-340, és un dels temes amb els quals fa anys que treballem per arribar a un acord amb l’estat, propietari de la via. Anys de reunions, propostes i negociacions per tal de, tal com exigim des de l’Ajuntament, recepcionar la via amb una sèrie d’actuacions de millora.

Reconeixem l’oportunitat que significa compartir signe polític amb les administracions autonòmiques i estatals. També reconeixem la bona predisposició a arribar a acords. Però no oblidem que per damunt de tot, a qui primer ens devem, és a la ciutadania de Vinaròs i els seus interessos.

Alcalde de Vinaròs