La jornada de Suera

Va ser el divendres. Una jornada a Suera sobre la despoblació. El títol: Castellón ante el reto demográfico. Ho organitzava la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Premios Rei Jaume I amb la col·laboració de la Diputació de Castelló. Una jornada al territori, a la Serra d’Espadà, amb 50 persones presencials i altres moltes via telemàtica. La Fundació sol fer les seues múltiples activitats a València i aquesta eixida fora, a les comarques, al territori ha resultat profitosa. Els organitzadors es mostraven molt satisfets. Va inaugurar el que escriu amb companyia de Javier Quesada, el director general de la Fundació, i Jeanette Segarra, la directora General de l’Agència Valenciana Antidespoblament (AVANT), a la cloenda havia de vindre la consellera, però el ple del Consell el feien a Alacant i no va ser possible. La va substituir Roger Llanes, el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

Les tres taules a cadascuna més interessant. La primera: Igualtat i digitalització al medi rural, la moderava Santi Pérez, diputat provincial de Desenvolupament Rural i va comptar amb José Manuel Fabra, un enginyer que és l’ànima del projecte territori rural intel·ligent, un intent, ja premiat internacionalment, de portar la tecnologia smart city als nostres pobles d’interior. Innovació i digitalització en estat pur: la possibilitat de monitoritzar i controlar els serveis que es porten a cap als municipis.em començat amb la llum, per a passar després a l’aigua, els residus, el turisme, etc. El futur està ací. Després Mireia Vidal, una jove inconformista i camperola, que ens va sacsejar i ens va dir que queda molt per fer. Que si els homes ho tenen mal per a viure del camp, les dones encara més, però ella vivint en una pedania de l’horta no tira la tovalla i reivindicativa i amb força continua endavant. És la secretaria general de la Coordinadora Camperola del País Valencià (CCPV-COAG).

La segona presentada per Javier Quesada tractava sobre Gestió de qualitat ambiental, forestal i agrària. Envelliment i no va resultar menys interessant, al contrari. Vam gaudir de la didàctica exposició, ni més ni menys que d’un premi Rei Jaume I, Xavier Querol, una autoritat internacional en qualitat de l’aire. Ens va dir que, per descomptat, en el medi rural, l’aire és millor, però que cal estar atents, les calderes de biomassa han d’estar homologades, en cas contrari també hi ha contaminació, que els de la capital ens envien l’ozó per a que el purifiquem i que en tot cas, la qualitat de l’aire és fonamental per a la salut. Milers de persones moren a l’any per aquesta causa. Joan Ramón Peris, president de la Fundación IVIFA (Institut Valencià d’Investigació i Formació agroambiental) ens va parlar amb xifres de la realitat del camp valencià i de la gran desigualtat entre els productors i els canals de distribució a l’hora de fixar el preu del producte. Javier Cuevas i Miguel Soriano, del món empresarial, ens vam parlar d’una iniciativa que està tenint bon resultat social al món rural: Ayuda Familliar Castellón SL. Es tracta d’oferir tots els serveis que pot necessitar una persona major o depenen que viu a pobles que no tenen o han perdut serveis.

Realitat viva als nostres pobles

Per finalitzar, la tercera taula: Experiències amb bon resultat. Teixit productiu local, va estar guiada per José Vicente Guillén, director d’Activitats de la Fundació, i va presentar un panell ampli d’actuacions que són realitat viva als nostres pobles. En primer lloc, Viunatura, una empresa de turisme actiu. El seu gerent, Fernando Falomir ens va mostrar la viabilitat que aquestes empreses tenen al nostre interior. Sempre des de la professionalitat, la qualitat i el rigor. Qualitats que també estan molt presents en una Cooperativa d’èxit, la Cooperativa de Viver, un gran i magnífic exemple per al món cooperatiu. Fernando Marco, el seu director gerent, ens va explicar com es pot créixer, diversificar els productes, expandir-se cap a l’agroturisme a partir d’una simple cooperativa d’oli. Juan Carlos Pavia, és el president de IGP Vins de Castelló. Va fer una meravellosa síntesi de la història del vi a les nostres comarques. En veu de Lledó Novo, la decidida aposta de la Diputació per Castelló Ruta del Sabor, va tindre també la seua explicació i una nova experiència de joves emprenedors del Alto Palància, CEO Deliwell, per facilitar la compra d’aliments a la gent major dels pobles va tancar la taula. L’interior està viu i es duen a terme moltes iniciatives. La jornada de Suera ho demostre.

President de la Diputació de Castelló