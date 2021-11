Al port de Borriana, ja li tocava

Cal valorar que entre les demandes que apareixen reflectides en el projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022 s’inclouen algunes de les inversions que considerem prioritàries i reivindicades des de fa anys, que suposen una inversió de més de 4,4 milions d’euros en el port de Borriana en els pròxims tres anys per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Enguany queda recollida una inversió de tres milions d’euros per a l’execució de les obres de reforma i adequació dels dics de contenció del Moll de Llevant, un projecte que té una estimació de realització en dos anualitats amb una aportació de 2.200.000 euros per al 2022 i de 800.000 euros per a 2023.

Tant per part del consistori de la localitat com dels usuaris del port, mantenim des de fa anys la reivindicació que el Moll de Llevant necessita la redacció del projecte i la inversió precisa per a la reparació i manteniment del dic de contenció d’arena, que corregisca les deficiències i repare els danys registrats en aquesta infraestructura.

Resoldre el problema de calat

L’actuació prevista servirà per a solucionar el deplorable estat actual de degradació, amb deficiències acumulades de més de 30 anys. Unes obres que, a més, podran servir per a resoldre el problema de calat endèmic de la bocana que origina problemes a les embarcacions, des de la seua construcció entre els anys 1924 i 1932.

A més, el pressupost autonòmic per al 2022, també contempla un apartat de 960.000 euros per al trasllat de les casetes de ferramentes i proveïment per a les embarcacions i la instal·lació d’un espai cobert, un magatzem, per a estendre les xarxes que permetrà conservar el material i que les persones que reparen les xarxes (remendador) no estiguen al sol. Projecte que començarà a executar-se en 2022 amb una inversió per part de la Generalitat de 300.000 euros i continuarà en 2023 amb 660.980 euros pressupostats.

Igualment, en els comptes de la Generalitat per al pròxim exercici s’inclou el projecte de reordenació d’accessos i aparcament al port amb un cost total estimat de 460.000 euros, dins del projecte Port Ciutat, per a realitzar en tres anualitats, en 2022 10.000 euros, en 2023 altres 100.000 euros i 350.000 euros en 2024.

El port de Borriana està d’enhorabona, ‘ja tocava’.

Alcaldessa de Borriana