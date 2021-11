No obstant això, fa només uns dies ens desdejunàvem amb la notícia que a partir del proper curs tot l’alumnat de 2 a 3 anys estudiarà de forma gratuïta al País Valencià. I, si amb aquest infrafinançament Compromís és capaç de tirar endavant mesures com aquesta, que no podríem fer amb un finançament just? A les comarques del Nord podríem millorar l’electrificació, incrementar els serveis de Rodalies, ajudar amb polítiques públiques a aturar el despoblament de les zones rurals i contribuir a la transició energètica del sector del taulell entre d’altres. Concretament a Vila-real, un finançament equitatiu ens permetria poder desdoblar l’N-340 al seu pas per la ciutat i la millora dels accessos a la localitat, l’activació dels polígons industrials, la nova comissaria de Policia Nacional, el pas subterrani de l’estació de trens o la posada en valor del pont sobre el Millars declarat Bé d’Interès Cultural. És per tot això que aquest cap de setmana hem iniciat una campanya de recollida de signatures perquè volem un tracte just per al poble valencià. EXIGIM IGUALTAT, EXIGIM RESPECTE.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real