Abolición de la prostitución ya

La explotación sexual de las mujeres y niñas es una de las formas de violencia más cruel y devastadora que existe. Por ello, la abolición de la prostitución debe ser una prioridad para todas las administraciones. Sin prostitución, no hay trata. La explotación sexual de mujeres y niñas representa la esclavitud del siglo XXI y es una muestra extrema de la opresión por razón de sexo. Mientras los cuerpos de las mujeres puedan ser comprados y explotados, la igualdad seguirá siendo una utopía. Los debates absurdos sobre la libre elección no deberían tener cabida entre las agrupaciones políticas progresistas y feministas. El abolicionismo es una cuestión de dignidad humana y decencia política.

Por ello, es esencial y urgente una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución. Un día como hoy, 25 de noviembre, debemos dar voz a aquellas mujeres invisibles, aquellas que están en el eslabón más bajo de la escala social, excluidas de cualquier oportunidad de prosperar y desarrollarse como personas de pleno derecho.

Algunas de las campañas que han realizado las instituciones se han centrado en el papel de los hombres en la cadena que conforma la prostitución. Aquellos que compran la dignidad de una mujer son igual de culpables que el proxeneta que engaña y trafica con seres humanos. De este modo, el foco principal de las leyes abolicionistas debe centrarse en acabar con la demanda y a la vez ofrecer alternativas y oportunidades a las mujeres prostituidas.

Es también fundamental ser consciente que desde 2003 han sido asesinadas 1.118 mujeres, más de 300 menores se han quedado huérfanos y 44 han sido asesinados desde 2013. Esto solo puede tener un nombre: terrorismo machista. No podemos quedarnos de brazos cruzados y lamentarnos cada vez que hay un nuevo caso de violencia de género. La resignación es pura cobardía.

Compromiso

El Gobierno de España. presidido por Pedro Sánchez, ha dado un paso valiente y decidido al anunciar la Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual contra la prostitución. Compromiso que también mantiene y defiende el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Nuestro compromiso es trabajar por abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres y garantizar alternativas.

Los discursos negacionistas de los partidos de extrema derecha no tienen cabida en una sociedad evolucionada y desarrollada. No obstante, se están haciendo hueco entre la ciudadanía más joven, una cuestión preocupante. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género debería renovarse y ser de obligado cumplimiento. Si queremos construir una sociedad democrática e igualitaria, el feminismo no puede ser una opción.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló