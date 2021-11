25-N: contra la violència masclista

El 25 de novembre de 1960, tres dones activistes --les germanes Minerva, Patria i María Teresa Mirabal-- van ser assassinades a la República Dominicana. Dues dècades més tard, en homenatge a elles, el moviment feminista va instaurar en aquesta data la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona; commemoració que les Nacions Unides van adoptar també l’any 1999.

Han passat més de 60 anys des que les germanes dominicanes van ser assassinades pel règim de Trujillo i és evident que, en aquest mig segle llarg, s’han donat passes importants i s’ha avançat molt en la lluita contra les violències masclistes. Però no podem tancar els ulls a la realitat: el camí per davant és encara llarg i ple d’obstacles.

Ahir, a Vila-real, com van fer a molts pobles i ciutats, ens vam sumar a la commemoració del 25-N amb la lectura dels manifests que tant l’Ajuntament com les entitats locals havíem preparat. Enfront de les portes de Ca la Vila, la casa de totes i totes, ens vam congregar els representats de la ciutadania i les associacions que treballen dia a dia per la igualtat i la defensa de la dona. Els qui estàvem allí representem el 95% de la població vila-realenca; cinc dels sis partits que conformem la corporació local. Però no estàvem tots.

I aquest és un fet que ens ha de preocupar. Perquè, en la societat de la immediatesa i la postveritat en la que vivim, la lluita ja no és només contra uns fets objectius --l’assassinat i la violència envers la dona pel simple fet de ser-ho--; ara hem de combatre també els missatges d’aquells que neguen la violència masclista. I ho hem de fer, a més, amb un factor en contra que hem de saber entendre i interpretar: la capacitat de les xarxes socials per amplificar aquest discurs que nega la violència de gènere. Perquè una societat que no reconeix que té un problema difícilment li podrà donar solució.

100 dones de Vila-real

Durant 2021, un total de 37 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles i s’han interposat 75.722 denúncies per maltractament a tota Espanya. Però baixem a les dades micro per poder entendre la magnitud del problema que vivim: a Vila-real, a la nostra ciutat, la Casa de la Dona ha atés en el que portem d’any 25 noves dones víctimes de la violència masclista. Els serveis de protecció que tenim a Vila-real, a través del Gavim i la Policia Nacional, estan protegint en aquest moment 100 dones que han patit agressions per part de les seues parelles. 100 dones de Vila-real, veïnes nostres. Cap home.

El drama és real. El problema existeix. I només una societat conscient d’aquesta realitat li podrà fer front. A Vila-real ,la nostra ciutat, tenim la sort de comptar amb entitats que treballen sense descans per donar visibilitat a aquesta xacra social i combatre-la: el Grup de Dones de Vila-real, Afym LGTBI+, el projecte Juntes de Creu Roja, el Bressol, Mesquellet, Mestresses de Casa, Mujeres en Igualdad... Amb totes elles, en coordinació amb la Regidoria d’Igualtat, seguim treballant junts perquè, algun dia, no siga necessari commemorar el 25 de Novembre.

Alcalde de Vila-real