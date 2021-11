El 25 de novembre es reivindica el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, un dia que ha de servir per a reflexionar i recordar-nos que, lamentablement, aquest tipus de violència és present en la nostra societat, i que hem de lluitar amb totes les nostres forces i des de tots els àmbits de la societat per tractar de posar-li fi.

Des de les institucions s’assumeix la resposta necessària per a lluitar contra aquesta mena de violència, d’aquesta manera, al costat de les campanyes de conscienciació que es realitzen, s’estableixen també mecanismes de prevenció i de resposta, mitjançant lleis, jutjats especialitzats, controls sanitaris, assistència social, etc. Tot esforç és poc. No obstant això, el problema persisteix, i hem d’esforçar-nos per plantar, cada vegada més, cara a aquesta situació.

Aquest tipus de violència no és aliena als i les joves, i és des de les institucions, des d’on hem de posar èmfasi a aquesta conscienciació i tasca perquè aplegue i cale als i les joves, a través de plans d’educació i formació perquè, amb informació, fem veure als nostres joves què és la violència masclista. Amb informació podem frenar aquests fets que, per desgràcia, veiem dia a dia. I és des de les institucions des d’on seguirem donant sempre suport a i treballant per fer possibles aquestes campanyes, és des d’on hem de donar una resposta contundent als comportaments de contingut masclista. S’estan aconseguint avanços, cal dir-ho, però queda encara molt per fer.

I ahí estarem. Per elles.

Diputada provincial de Joventut