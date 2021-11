Advent (I): L’alegria cristiana

Amb el primer diumenge d’Advent comença un nou any litúrgic i el temps en què ens preparem per al Nadal. En l’ambient dels carrers es percep la proximitat de les festes, però de vegades tenim la sensació que es pensa més en les coses que en la preparació personal per a acollir al Senyor. Per als cristians el més important és l’actitud amb la qual ens disposem a rebre a Crist. L’Advent hauria de ser, en primer lloc, un temps per a escoltar més assíduament la Paraula de Déu i per al creixement espiritual, conscients que ningú pot presumir d’una vida cristiana perfecta.