27 bofetadas a Castellón

En la cara de los castellonenses. Una por cada enmienda rechazada de las que proponemos a los Presupuestos Generales del Estado desde el Partido Popular de Castellón.oy me quiero detener en tres que duelen especialmente. Porque son demandas que planteamos casi unánimemente todas las fuerzas en Castellón repetidas veces y que incluso han supuesto concentraciones o manifestaciones a las que hemos acudido todos (o casi) reclamándolas.

En primer lugar, es especialmente insultante que los partidos con representación en el Congreso de los Diputados acudan a Nules, a Moncofa o a Cabanes a reclamar obras de regeneración de la costa con todas las fotos posibles y luego eviten, con su voto, la enmienda planteada por nuestro partido (algo más de 20 millones para el 2022).

Lo mismo pasa con las desaladoras. Repetidos pronunciamientos unánimes en los cinco ayuntamientos principalmente afectados justifican sobradamente que presentemos también esta enmienda. Pues se rechaza de nuevo con los votos de quienes dicen una cosa aquí y votan la contraria en Madrid.

Y por último, el plan para proteger a la industria cerámica frente a la crisis energética. También rechazado. Precisamente estos días publicaba la prensa económica que la crisis de precios de la energía en el sector cerámico puede suponer paros y cierres. Y entendámoslo, el plan que proponemos en la enmienda no trata de proteger las empresas porque sí. Trata de proteger a las empresas cerámicas como forma de cuidar los empleos de los trabajadores. Y ya sabemos lo que suponen esos puestos de trabajo en nuestra provincia. Por eso proponemos un mecanismo para que esas empresas no sufran la crisis y, sobre todo, para que no tengan ni la tentación ni mucho menos la necesidad, de plantearse cierres o deslocalizaciones. Pues también esa enmienda ha tenido el no de los partidos que, pese a pedir acciones aquí, han votado en contra en Madrid.

Algunos mucho chillar aquí, mucho numerito y mucha foto y mucho Pais Valencià, pero cuando llega la hora de la verdad, a aplaudir las bofetadas. Las 27. Pues repetiremos las enmiendas en el trámite del Senado, claro que sí. Y los del postureo, que repitan su voto en contra. De nuestra parte, no se quedarán por defender las necesidades de Castellón.

*Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado