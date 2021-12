Orgull de personal docent

Des de la Regidoria d’Educació ja fa uns anys que organitzem l’acte d’homenatge als docents que finalitzen la seua etapa laboral. Un acte d’agraïment de tot cor per la tasca que han fet durant tot este temps, i que en aquest any hem fet per als qui es jubilaren durant el curs 2019-2020 i 2020-2021. Una tasca diària, immensa, molt complicada aquest últim tram de la seua carrera marcada per la pandèmia, però sempre amb una vocació clara de servei públic i amb un somriure i amb la vitalitat que desprenen pel futur de generacions de castellonencs i castellonenques.

És una professió molt bonica, que precisa de dedicació i compromís ferm amb l’ensenyament. El d’una educació que volem pública, de qualitat, inclusiva, solidària i que garantisca la igualtat d’oportunitats per a tots els xiquets i xiquetes. Des de les etapes d’infantil, passant per primària, secundària, cicles de Formació Professional, Batxillerat o Universitat. El treball dels docents és la garantia que els nostres joves creixen i es formen com a millors persones, persones crítiques, amables i solidàries, és a dir, persones amb valors.

Eixa sensació de trobar després d’anys a antics i antigues alumnes que vos diuen que ara són infermers o metgesses, i treballen a la sanitat pública; que són enginyers o informàtics, i desenvolupen aplicacions per a mòbils; que són músics o artistes professionals, i recorren els escenaris de tot el país; que són enginyers o científics, i investiguen en benefici de la ciència; que són advocats o periodistes, i treballen per fer la societat més justa; o que s’han fet mestres i professors, perquè volien ser com vosaltres.

No hi ha res més enriquidor que un alumne li diga a un mestre, que també vol ser mestre. Això ho he viscut, i sé que el personal docent de Castelló recent jubilat també. I sé que esteu orgullosos i orgulloses de tots els vostres alumnes. Si avui l’ensenyament a Castelló està com està és, sobretot, gràcies a vosaltres que vau estar al peu del canó. Castelló us dona les gràcies i vos desitja molta felicitat en la nova etapa.

Regidor d’Educació a Castelló