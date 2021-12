Los menores

Estamos en plena tramitación de presupuestos, la ley más importante que un gobierno promulga en un año, y que determina su política en la mayor parte de todos los ámbitos de la vida de la población. Unos presupuestos que saldrán adelante entre el 20 y 22 de diciembre.

Esta semana en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda tocó debatir las enmiendas a la Sección 16 de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vox ha presentado sus enmiendas hablando de situaciones de dependencia, mayores, migrantes, incluso de menores que Vox no olvida. ¿En serio? Algunas de las enmiendas de la ultraderecha caen por su propio peso, y se las voy a presentar a través de estas líneas. En una proponen suprimir la línea referida a la atención de personas vulnerables, para crear otra línea nueva de ayuda a orfanatos y residencias para menores y jóvenes de la Comunitat en situación de desamparo, que también se podrían considerar personas vulnerables. Quitar a unos que necesitan para dar a otros que también lo necesitan.

Rechazamos contundentemente esta enmienda. Resulta que existe un concierto específico de atención a la infancia y adolescencia donde se encuentran los jóvenes extutelados, entre otros, así como de ámbito residencial. Actualmente está en funcionamiento el concierto dirigido a personas migrantes y personas LGTBI, así como a otras personas en situación de vulnerabilidad. La rechazamos, además, porque consideramos que es necesario, oportuno y justo seguir atendiendo a las personas migrantes y personas LGTBI.

Lucha contra todo tipo de discriminación

Otra enmienda, de la cual se sienten muy orgullosos porque pretenden suprimir medidas que promueven políticas migratorias inclusivas y la lucha contra todo tipo de discriminación, ya sea de sexo, origen, nacionalidad, identidad, diversidad funcional, religión o creencias, pobreza, lengua, cultura, enfermedad, etc. Unas medidas dentro del programa de Igualdad en la Diversidad que tienen como objetivo coordinar e impulsar actuaciones relativas a la atención adecuada de las personas migrantes y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. La rechazamos porque las políticas de inclusión, centrándome ahora, para las personas migrantes y la igualdad de trato y no discriminación son ejes fundamentales de la Generalitat que no se pueden suprimir, así como así, de un plumazo, como pretende la ultraderecha. Una de las principales líneas para lograr la inclusión es la Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026 que se encuentra en desarrollo. Dicha Estrategia busca asegurar el ejercicio de los derechos y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad por parte de las personas migrantes. Busca impulsar un modelo de convivencia e interculturalidad para toda la ciudadanía valenciana, donde hay menores.

Pero a la ultraderecha no le interesa nada de esto. Hablan de menores, pero excluyen a los menores extranjeros. Sus enmiendas no hacen más que reafirmar que no tienen voluntad política alguna de beneficiar a los menores, de los cuales dicen no olvidarse nunca.

Estas tretas en forma de enmiendas que presentaron en el debate de la Sección 16, solo buscan enfrenar al vulnerable con el más vulnerable. No se lo vamos a permitir.

Diputada de Unides Podem en les Corts por Castellón