Responsabilitat davant els presupostos

La pròxima setmana Les Corts Valencianes acolliran una de les cites més importants de l’any: el debat i aprovació dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022. Uns comptes que per setena vegada naixen del consens i l’acord polític del Botànic en moments d’especial dificultat quan patim la pitjor crisi sanitària, econòmica i social de la democràcia. Per això, la cita que tindrem els dies vinents és d’especial rellevància per a tota la ciutadania perquè són els comptes més importants que s’han debatut mai a Les Corts. Són els que ens duran cap a la nova normalitat i permetran la recuperació econòmica i social.

Baix totes les xifres, les inversions i la despesa que reflecteixen els números del pressupost està la realitat del dia a dia: l’atenció sanitària, l’educació, els serveis socials, el dret a l’habitatge digne, la formació o l’ingrés mínim vital. És a dir, com bé diu el president Ximo Puig: enfortir l’escut social i l’Estat de Benestar perquè ningú es quede enrere, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent. Les persones són l’eix central de l’arquitectura botànica i, per això, els comptes de 2022 destinen 47,7 milions d’euros cada dia per garantir els serveis socials bàsics. Aquests pressupostos són els de continuar combatent la pandèmia i impulsar la reactivació econòmica amb els fons europeus i els mecanismes de resiliència. Aquesta pròxima setmana a Les Corts, és el moment de mostrar altura de mires i de posar el bé comú per damunt de qualsevol interés partidista. És el moment, més que mai, d’apel·lar a la responsabilitat col·lectiva i demanar a tots els partits que tenen representació parlamentària que recolzen en el parlament el Projecte de Pressupostos presentats pel Consell. Vicepresidenta de Les Corts Valencianes i Secretaria de coordinació Govern-Corts en la CEN del PSPV-PSOE