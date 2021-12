Nunca me han gustado los que se ponen medallas por hacer su trabajo, ni tampoco aquellos que han hecho de su reconocimiento público casi una obsesión. Eso no va conmigo, mi vida es mucho más sencilla. Soy feliz haciendo lo que hago: trabajar por mejorar mi pueblo y mi provincia y me siento afortunada de poder hacerlo. No aspiro a nada más. Sin embargo, me van a permitir que haga una pequeña excepción porque la de anoche fue una jornada especial para todos los que formamos parte del equipo de la concejalía de Turismo de Benicàssim.

El jurado de los Premios QuBo, los únicos galardones culturales que se entregan en nuestra provincia, decidió distinguir anoche al Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival con un premio por su trayectoria. Lo hizo en La Bohemia, en un acto emotivo al que no faltaron otros galardonados como Ripollés, Loles García y La Panderola de Medi TV, Yolanda Quiralte, Fede Beroy, Trobadorets, Yvonne Bacas o Miguel Ángel Mulet. Les puedo asegurar que fue un honor recoger ese premio en nombre de todos los técnicos, empresas y colaboradores del área de Turismo. Una larga lista a la que intenté nombrar en mi discurso y espero no haberme dejado a ningún participante. Compartir el palmarés con personas e instituciones de una trayectoria intachable, es otro premio más. Gracias de corazón. Espíritu de cooperación Creo que, entre todos, hemos logrado un gran binomio entre la cultura flamenca y la gastronomía local. Además de la música, el cante y el baile, el sector hostelero de Benicàssim se ha convertido en el gran protagonista de esta cita. No tengo palabras para agradecer a cada uno de los locales su implicación en el festival, con una oferta gastronómica y una ambientación acorde a la temática. Los festivales de nuestra provincia deben recuperar ese espíritu de cooperación con el tejido empresarial local, quienes durante todo el año sufragan con sus impuestos muchas de las mejoras de infraestructuras que requiere un evento multitudinario. Por eso los horarios de las actuaciones se programan, caso único en nuestro país, para que se pueda disfrutar de la gastronomía en forma de comidas o cenas. Es el camino siempre. Juntos sumamos, separados... restamos. Este premio supone una inyección de esa vitamina llamada resilencia, que tanta falta nos hace en estos días en los que la pandemia vuelve a sitiarnos. Precisamente el cambio de fechas del Flamenco Festival fue para no dejar que se perdiese la edición de 2021 y ya estamos preparando con enorme ilusión la de 2022. Os puedo asegurar que todo mi equipo se vuelca en mejorar la que debe seguir siendo la bandera de Benicàssim en el mundo, para que siga ondeando, y atrayendo a cada vez más visitantes. Gracias en nombre de Benicàssim. Seguiremos trabajando duro con la ilusión elevada... al QuBo. Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim