Dessitjos d’un socialista per a 2022

Esta nit iniciarem un nou any en que totes i tots depositarem les nostres esperances per assolir un món millor. Un món en que la justícia social siga el regal per excel·lència, i l’amor i la pau el paper que l’envolte. Començarem un any, el 2022, que desitgem que continue l’avanç en la conquesta de drets socials, instaure el respecte i faça bandera de l’exemplaritat. Començarem a transmetre els millors desitjos per a la nostra gent, la que tenim més a prop, però també per a la resta que, encara que no els posem rostre, sabem que no ho estan passant bé i que mereixen els millors dels afectes.

Per començar la llista d’anhels, desitjo un 2022 lliure de violència contra la dona. Un 2022 en el que cada dona i cada xiqueta que isca de casa, torne sentint-se segura; en el que cada treballadora tinga reconeguts els seus drets i compte amb les mateixes oportunitats que la resta de companys; que quan una dona vullga començar una nova vida lluny del seu maltractador, trobe suport per part de la societat i les institucions, i no haja de suportar judicis de valors.

També desitjo un 2022 divers, on cada persona siga, als ulls dels altres, sols això, una persona. Que no importe a qui estime, a on ha nascut, amb qui comparteix la seua vida, quines són les seues arrels, el color de la pell, ni a qui agafe la mà per anar pel carrer. On la defensa de la diversitat i la igualtat LGTBI siga una constant en les nostres vides, i on el discurs de l’odi es quede sense veu. Que els delictes d’odi, la LGTB-fòbia i les manifestacions de l’extremisme siguen coses del passat.

L’any de l’enfortiment

L’any que en breu començarem ha de ser l’any de l’enfortiment dels serveis públics, de l’educació i la sanitat universal, gratuïta i de qualitat. No es pot concebre una societat moderna i democràtica sense l’accés a una formació, tan acadèmica com en valors, i que esta formació arribe sense cap tipus de discriminació. Sigues qui sigues i tingues els recursos que tingues, disposar de l’educació pública i de qualitat és fonamental per a una societat formada i, sobretot, crítica. En l’àmbit sanitari, la gestió feta amb la vacunació és un clar exemple que la sanitat ha d’arribar a qui la necessita, no sols a qui pot pagar-la. La pandèmia ha elevat a la màxima potència la importància de tindre un sistema de salut públic fort i cohesionat. És el que està salvant vides.

Un altre desig és que la pandèmia de la covid arribe a la seua fi. I no sols esta pandèmia, també les malalties poc freqüents, la SIDA, el càncer, l’alzheimer, les al·lèrgies i les immunodeficiències, i tantes altres malalties que condicionen el dia a dia de qui les pateix, i també de les persones del seu entorn. La inversió en investigació ha de ser fonamental per millorar la salut i, així, millorar la qualitat de vida de la gent, tant en les malalties físiques, com en les mentals.

Per a acabar, no per falta de desitjos sinó per falta d’espai, 2022 hauria de ser l’any de la justícia social. L’any en el qual totes i tots tinguen un treball digne, una vivenda digna i una vida digna. On l’enrenou del dia a dia deixe més temps per a estar amb la família, amb els amics i les amigues, amb els companys i companyes, i amb nosaltres mateixos. Que la màxima preocupació fora el fet de compartir més temps amb la gent que ens estimem i fer grans els moments que poden parèixer més insignificants. Parar-se a olorar eixa flor, en lloc de trepitjar-la.

Desitjo un 2022 feminista, sostenible i d’avanços. Un 2022 ple de valors progressistes i en el que a ningú se li abandone a la seua sort. Un 2022 ple de bondats, igualtat i exemplaritat. Un 2022 més socialista que mai.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic