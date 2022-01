Per al 2022 volem atenció sanitària

En data de hui, segons les dades de la Generalitat, 5 veïns de Moncofa han perdut la vida per culpa de la pandèmia. Són massa. A més de que estic segur que de forma directa per la pandèmia han sigut més, de forma indirecta, per la saturació del sistema sanitari, moltes més.

No crec que ningú puga parlar de 2021 com un bon any, ni del inici de 2022 com un bon inici. Però es el nostre deure començar-lo aplicant els coneixements que tots hem adquirit sobre el covid-19 i començar a viure, amb prudència, amb les mesures establertes.

Novament el sistema sanitari, per la ràpida expansió de la nova variant, està a punt de veure’s desbordat. Eixa va ser una de les raons del gran nombre de morts: una nova enfermetat, molts malalts greus que varen col·lapsar les urgències, els hospitals i l’atenció primària.

Respecte a açò últim hem de ser crítics. La inoculació de la tercera dosi ha arribat tard i mal. Les cues de gent amuntonada enfront de barracons per a vacunar-se en desembre, o la vacunació de part dels nostres menuts quan ja teníem elevadíssimes xifres de contagi (a Moncofa quasi 2.400 per 100.000 en menuts de 4 a 14 anys), mentre que en les vacances han deixat de vacunar-se (no de contagiar-se), ens mostren greus deficiències de gestió. Son dos exemples que evidencien que els màxims responsables polítics no han sabut reaccionar a l’evolució de la pandèmia, i els ha tornat a pillar desprevinguts, i per extensió ha pillat a la ciutadania.

Possiblement ens espere un inici d’any difícil, al igual que els primers mesos de 2021 la pandèmia va provocar un agreujament de la crisi sanitària. Des de l’Ajuntament de Moncofa ja hem repartit un nou lot Covid a tots els establiments oberts al nostre poble, a més de que estem pensant en mesures per ajudar a tots els nostres veïns i creiem que la Generalitat també hauria de fer-ho.

Potenciar la col·laboració público privada per fer PCR, per atendre als ciutadans com toca (no sols amb covid sinó també amb altres malalties)... haurien de ser la prioritat. Juanito, Lolita, menganita o fulanito, els dona igual si són atesos per una doctora pública o un infermer privat, el que volen és rebre una atenció sanitària desapareguda per la falta d’una reacció política adequada. Què bonic seria que quan cridem a l’ambulatori ens agafaren el telèfon! Tornarem a tindre eixe servei sanitari d’abans alguna vegada? Els ajuntaments podem ficar parxes, però la solució està en mans de la Generalitat.

Alcalde de Moncofa