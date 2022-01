Anem a per més!

Finalitzat 2021, podem fer balanç d’un any molt dur per a moltes persones. La crisi sanitària ha provocat una crisi social i econòmica, i ha mostrat els dèficits d’un Estat de Benestar molt limitat al nostre país. Unides Podem ha treballat amb molta honestedat, en minoria al Govern central i un 10% dels escons- al Congrés, impulsant mesures que amortigüen l’impacte de la crisi, amplien drets i milloren les condicions de vida de la població.

Sense triomfalismes, podem dir que ha fet valdre la força dels vots que l’han posat a les institucions, i que la gestió d’aquesta crisi haguera segut ben diferent sense Unides Podem al Govern.a impulsat i tirat endavant moltes mesures i lleis, impensables sense la seua espenta i pressió, que en molts casos formaven part de l’Acord de Govern i eren un deute inajornable.

Consensos de país que s’han traduït en lleis, com la llei d’Eutanàsia, la de Canvi climàtic, la llei de Protecció de la Infància, la llei de llibertats sexuals i contra la violència de gènere, l’enfortiment dels serveis públics, l’ampliació de la cobertura dels ERTO, la prohibició dels acomiadaments per baixa mèdica, la regulació del Joc, la reducció de les taxes acadèmiques o la derogació de la lesiva reforma de les pensions del PP, assegurant la seua actualització i millora, la llei d’Habitatge, la de la Cadena Alimentària per uns preus justos al camp, l’IMV, l’augment del 30% del SMI, l’acord per derogar la Llei Mordassa o, per fi, una Reforma laboral que recupera drets furtats a treballadors i treballadores.

Estes son només algunes de les mesures, totes han comptat amb l’oposició de l’extrema dreta i la dreta extrema, que amb una absoluta irresponsabilitat, en una situació d’emergència sanitària i social. La majoria d’aquestes mesures han sigut possibles, i es podran ampliar i aprofundir, gràcies a la societat civil mobilitzada en defensa dels seus drets i dels béns comuns. No ens conformem. Estem en política per dignificar-la, i per defensar els drets de les majories socials. Som conscients que queda molt per avançar en el blindatge dels serveis públics, en drets laborals i socials i en llibertats. Evidentment compten amb l’oposició activa dels poders econòmics, mediàtic i judicials en molts casos.

Nosaltres no tenim

els mateixos recursos que els poderosos, no, però tenim principis clars i determinació de posar la política al servei del poble, comptem amb molta gent militant que espenta i treballa amb il·lusió a cada lloc. I tenim esperança, sabem que la història la fan els pobles, que sumant forces i anhels podem transformar la realitat, i que cal valorar cada avanç, per xicotet que siga, per mantindre l’ànim i seguir avançant, conquerint drets i vides dignes. Desitgem, i treballem per fer-lo possible, que 2022 siga un bon any per a la gent treballadora, per a les majories socials, i que estiguem més prop de la societat justa i fraterna que volem.

*Diputada al Congrés per Castelló d’Unides Podem