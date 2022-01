Un bon any per a l’educació

Encetem un any decisiu per a l’educació amb reptes i avanços importants per a la ciutat de Castelló. Les millores de les infraestructures educatives en distints barris, com la dels CEIPs Vicent Marçà, Herrero, Mestre Canós i Sebastian Elcano, ja prenen forma per potenciar i dignificar l’ensenyament públic per afavorir el desenvolupament en plenes condicions i el futur dels xiquets i xiquetes de les famílies castellonenques.

Sense oblidar-nos dels més de 350.000 euros que invertírem el passat estiu en huit col·legis per millorar les prestacions de les instal·lacions donant resposta a necessitats que ens traslladaren les comunitats educatives per començar el curs d’enguany amb unes condicions òptimes. I no ens aturem, perquè hem augmentat en més de 100.000 euros la partida pressupostària per a la millora i manteniment d’escoles superant ja el mig milió d’euros.

Unes construccions que també aniran acompanyades de noves aules de 2 anys. Perquè tenim un compromís amb l’etapa d’educació pública de 0-3 anys i és una aposta, tant del conseller Vicent Marzà com de la regidoria que encapçale, perquè en els propers cursos la ciutat tinga teixit un mapa d’aules de 2 anys amb vora 500 places públiques. Un projecte fonamental per a facilitar la conciliació familiar i augmentar el nombre de famílies que es podran beneficiar.

Serà un bon any que, amb l’aprovació dels pressupostos al gener, també ens permetrà desenvolupar projectes innovadors i pedagògics i amb una mirada inclusiva. Per fer front al bullying, per fomentar la formació professional, per dur endavant propostes culturals i patrimonials amb joves amb diversitat funcional i potenciar projectes que la pandèmia ha minvat. També un any per dur endavant el pla estratègic de Castelló Ciutat Educadora per seguir formant una ciutat amb valors. Avanços en positiu per situar l’educació pública i de qualitat al lloc on es mereix, i que mereix la nostra ciutadania, després de tants i tants anys de desmantellament per part de la dreta.

*Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló