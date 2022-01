La cuesta de enero, la mano a la cartera

No podíamos entrar en peores condiciones en el nuevo año 2022. Lo hemos afrontado con la mayor de las ilusiones, pero la realidad es que inmediatamente se nos han cortado. No, no está siendo fácil. Si ya de por sí los meses de enero entrañan esfuerzos extra y cambios, este mes de enero de 2022 va a ser especialmente gravoso para todos los castellonenses, por la impresionante subida de impuestos directos e indirectos que el gobierno del PSOE nos ha regalado con el nuevo ejercicio. ¡A esto se refería Pedro Sánchez con rescatar a las familias y no dejar a nadie atrás! ¡Nos queda muy claro!

La lista de subidas es de las que corta la respiración. La electricidad terminó el año 2021 cuatro veces por encima del nivel del año 2020, y las previsiones apuntan a que todo el primer trimestre se situará por encima de los 300 euros/MW. La bombona de butano ha subido otro 5%, el gas es ahora un 5% más caro, la vivienda se ha encarecido un 4%, los peajes de las autopistas nos cuestan un 1,97% y la cesta de la compra es ahora un 3% más prohibitiva y las previsiones son que siga subiendo. No en vano, el año 2021 terminó con una inflación del 6,7%, un arreón histórico, jamás conocido hasta la fecha, pero que no es tan extraño dentro de la gestión de los socialistas, porque cada vez que gobiernan se registran picos del encarecimiento del nivel de vida de estas características. Y ahí están las estadísticas para comprobarlo. Pero no solo eso. El diésel es un 30,5% más caro. Y por si no hay bastante crisis en el sector de la automoción, fundamental en la economía española, resulta que la matriculación de los vehículos nuevos va a subir entre 800 y 1.000 euros, en función de modelos. Y los autónomos encaran el año con una subida de cuotas que va de los 5 a los 21 euros mensuales. ¿Es esto normal? Desde luego que no. Esta es la consecuencia de mantener el gobierno más ineficaz y caro de la historia, el de Pedro Sánchez. Sus ansias de perpetuarse en el poder a cualquier precio le lleva a hacer concesiones a todos a aquellos socios que necesita para garantizar su continuidad. ¿El resultado? Un gobierno con 458 altos cargos y asesores más que en la última etapa del Gobierno de Rajoy, hasta 27 millones de euros más, un 40% más. Y a todo esto hay que sumar los pactos con los independentistas vascos y catalanistas, que se traducen en miles de millones de euros en transferencias, un dinero que va hacia aquellas comunidades, y que por tanto vuelven a dejar fuera a los castellonenses. Y por aquí es por donde no vamos a pasar. Desde el Partido Popular decimos no al modelo de gestión del PSOE de Pedro Sánchez y Ximo Puig que solo generan pobreza y colas de personas a la espera de una ayuda para subsistir. Es el momento de un cambio de las políticas económicas y sociales.ay que bajar impuestos, como propone el Partido Popular de nuestro presidente Carlos Mazón, hasta 240 millones de euros menos, para ayudar a las familias, a las pymes, a los autónomos… Y es hora de que Puig le exija a Sánchez el nuevo modelo de financiación autonómica, para que nos puedan llegar las inversiones en hospitales, colegios e infraestructuras que necesitamos y son justas. No puede ser que los castellonenses empiecen el año afrontando la cuesta de enero, y llevándose la mano a la cartera. *Alcaldesa de Vall d’Alba. Diputada provincial. Presidenta provincial del PP de Castellón