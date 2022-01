Queridos Reyes Magos

Os escribo esta carta con la misma ilusión de siempre porque hoy es un día especial para todos, niños y mayores. Quiero contaros que el equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Segorbe nos hemos portado bien este año. Hemos sacado adelante los proyectos que nos habíamos marcado aun con la situación sanitaria tan complicada que estamos viviendo. Hemos velado por el bienestar y la seguridad de los segorbinos y segorbinas respetando todas las normas marcadas por las autoridades sanitarias y también implantando ayudas a los empresarios, comerciantes y autónomos que se han visto afectados por la crisis económica.

Hoy especialmente es un día lleno de ilusión, aunque algunos se empeñen en verlo todo negro. No voy a negaros que a todos nos preocupa la alta incidencia del covid en nuestros municipios. Pero es verdad, Melchor, Gaspar y Baltasar, que nuestra labor en el Ayuntamiento es lograr ese «difícil» equilibrio entre la salud y la economía. Y digo difícil simplemente porque «si hacemos, mal; y si no, mal también». Es una cuestión de responsabilidad personal el que cumplamos todas las directrices sanitarias. Y es una responsabilidad política, el que el Ayuntamiento potencie actividades para dinamizar la economía y mantener la ilusión de las personas, especialmente en los niños.

Majestades, me gustaría pediros principalmente salud para todos. En este sentido, en Segorbe continuamos necesitando y reclamando la recuperación del servicio de screening de cáncer de mama; la ampliación del horario de la unidad de hospitalización a domicilio y el incremento de consultas de especialistas, entre otras muchas cosas más. Y no os olvidéis de una de nuestras principales peticiones: que la Conselleria asuma, por fin, el servicio de Enfermería Escolar, que actualmente realiza el Ayuntamiento. De paso, os pido que asuman también la gestión del Conservatorio cuyo coste pagamos íntegramente los segorbinos. A ver si este año conseguimos, entre todos, que la Generalitat valenciana se acuerde de esta comarca porque desde nuestro Ayuntamiento, como capital del Alto Palancia, asumimos muchas más competencias de las que nos corresponden.

Hemos sido y somos un Ayuntamiento que está del lado de la ciudadanía con unos presupuestos que ya tenemos aprobados y en marcha, con un marcado carácter social en el que a pesar de la inflación acumulada de más de un 5%, mantenemos las tasas, hemos bajado impuestos y continuamos con las ayudas económicas a los segorbinos y segorbinas. Y todo ello a pesar de la nefasta gestión del gobierno central, para el que pedimos carbón por, entre otras cosas, la subida de impuestos directos e indirectos. Ahora quieren volver a implantar peajes e incrementan los existentes. También lo notaremos en el impuesto de matriculación de coches y en la subida de los carburantes. Por no hablar de la luz y de unas tarifas que no dejan de sorprendernos día a día por unas subidas disparatadas que parece no tienen fin. Por todo eso y mucho más yo creo que está mucho más que justificado ese carbón para Sánchez y todo el gobierno central y autonómico.

*Alcaldesa de Segorbe