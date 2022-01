Contra l’electoralisme amb menors

La manipulació i la fal·làcia en política, malauradament, es troben a l’ordre del dia i ni al Nadal han cessat. El Partit Popular ha tingut la poca vergonya d’entorpir un informe emés pel Síndic de Greuges sobre un tema delicadíssim com els abusos a menors, mostrant la més absoluta ignorància sobre el sistema de protecció valencià, millorat recentment. Mònica Oltra ha treballat des de la Conselleria per dotar de més recursos, disminuir les ràtios i fer una intervenció social centrada en el menor, amb un nou model d’atenció adequat a l’actualitat. Els menors tutelats troben als centres de protecció un context amable amb professionals capacitades per a facilitar la seua criança i, tot i assumint que no és casa, busquen la manera de ser llar. És preocupant que hi haja casos d’abusos a una societat que se pressuposa evolucionada i caldrà investigar i coeducar per evitar que es continuen repetint aquestes conductes. Ara bé, infeliçment és habitual que es produïsquen denúncies de menors mentre romanen als centres residencials. Els centres els acullen, però solen mantindre visites i estades amb les famílies. A més, els centres compten amb professionals multidisciplinaris que intervenen amb aquests menors que han viscut realitats especialment complexes i amb diverses vulnerabilitats. Són un lloc d’enllaç amb recursos com SAANNA (Servei d’Atenció Psicològica a Persones Menors d’edat víctimes d’abusos). Per tant, és natural que siga aleshores quan conten les situacions viscudes, i es denuncie. El PP, amb la col·laboració de les seues filials mediàtiques, ha falsejat una realitat. Al mateix informe s’hi indica que els abusos s’han produït fora dels centres i per personal alié. Tanmateix, sembla que han oblidat aquesta dada. Prou de manipulació. No val tot per guanyar eleccions. Des de Compromís, tot el suport a les professionals que treballen per fer una infància i adolescència feliç als centres.

*Portaveu Compromís per Vila-real