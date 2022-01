1, 2, 3... ¡Cámara y acción!

Porque la vida es la suma de momentos, buenos y malos, que con el paso del tiempo, como amontonados recuerdos, vuelven a la memoria a la hora de repasar nuestras vivencias. Y en Oropesa del Mar nos gusta pensar que las experiencias vividas en nuestro municipio son siempre más entrañables que mohínas. Es por eso mismo, que de la ocasión sacamos pecho; «para muestra un botón». Y si no, que se lo digan a nuestros Reyes Magos que, a su paso por Oropesa, cayeron al mar, en la playa de la Concha, y al cabo de dos días, después de ser trending topic, aún estaban siendo entrevistados en las cadenas nacionales. Eso sí, como magníficos embajadores, invitando a todo el país a visitarnos en cuanto uno tenga vacaciones. Y es que los tiempos actuales invitan a vivir experiencias, también a captarlas con cámaras fotográficas o teléfonos móviles y realizar vídeos variopintos; en esta ocasión, fue un chapuzón de los Reyes Magos que, cual campaña publicitaria, y de las potentes, ha vuelto a poner a Oropesa del Mar en el centro de la noticia. Con eso nos quedamos en nuestra localidad; con la anécdota para recordar, con las sonrisas esbozadas por los más mayores y la ilusión intacta de los niños. ¡Experiencias tengamos en nuestro pueblo y podamos compartirlas con vecinos y aquellos que nos visitan! Sin duda, Oropesa del Mar, en el ideario colectivo, vuelve a la mente de todos cuando se piensa en un lugar donde, en cualquier momento, se puede ser protagonista de un recuerdo alegre, único y entrañable, o testigo de una anécdota o experiencia, cultural, turística, de ocio, o quién sabe... porque desde el equipo de gobierno que lidero, trabajamos para mantener una #OrpesaViva. Una Oropesa que no defraude y siempre tenga experiencias que ofrecer a quienes nos eligen como residencia o lugar de descanso. Para ello trabajamos todos; desde el tejido empresarial, hosteleros o comercios hasta este gobierno municipal. Sólo hay que echar un vistazo a nuestra agenda cultural, a las actividades diseñadas desde Turismo o la programación de fiestas. Por cierto, esta tarde, en el espai cultural, cierra su gira la obra teatral de Antonio Arbeloa, Un mes tú, un mes yo, y en unos días, para Sant Antoni, bous al carrer y argelagues per a muntar les fogueres. ¡Os esperamos!

*Alcaldesa de Oropesa del Mar