Una ambiciosa reforma laboral

El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo histórico para modernizar el mercado laboral de nuestro país y afrontar el cambio de modelo productivo. Esta reforma laboral que cuenta con el respaldo unánime de patronal y sindicatos apuesta por el empleo de calidad y persigue dejar atrás décadas de precariedad consagrada en el modelo del Partido Popular basado en la devaluación salarial.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez es el Gobierno del diálogo y el consenso. Solo con estas condiciones es posible modernizar las relaciones laborales con una ambiciosa apuesta sustentada en las siguientes medidas: 1) potenciar la contratación indefinida y el empleo estable reduciendo el número de tipos de contratos, generalizando el contrato indefinido, limitando la contratación temporal (máximo de tres meses por año) y fomentando el contrato fijo discontinuo; 2) reforzar la negociación colectiva, reestableciendo el equilibrio entre empresarios y asalariados, recuperando la ultraactividad indefinida, incrementando las sanciones por contratación irregular e impulsando la formación de los trabajadores; 3) aumentar derechos de empleados recuperando la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa; 4) frenar despidos y proteger el tejido productivo, incentivando los ERTE.

Una reforma ambiciosa

Se trata de una reforma laboral ambiciosa, que permitirá abordar y atajar los dos principales males de nuestro mercado de trabajo: la precariedad y el alto desempleo. Los socialistas teníamos un compromiso y lo hemos cumplido demostrando con hechos que se puede salir de las crisis reforzando el patrimonio común que representa el Estado del Bienestar y no recortándolo como ocurrió bajo los gobiernos de la derecha; avanzando en derechos laborales y mejoras salariales, no devaluando salarios como hizo el PP; con ejemplaridad en el manejo de los recursos públicos y no con corrupción; y con acuerdos y no con contrarreformas como las impuestas por el PP, que quebraron los consensos sociales y agrandaron la exclusión social.

Senador del PSPV-PSOE