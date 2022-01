Prec per la unitat dels cristians

La celebració de la Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians, que començarà el pròxim 18 de gener, ens torna a interpel·lar, perquè ens situa davant un fet que per als creients en Crist no pot deixar de ser dolorós: la falta d’unitat entre nosaltres, que enfosqueix el nostre testimoniatge i la nostra presència en el món. L’avanç de la descristianització que es percep en la nostra societat i en la cultura que ens envolta, hauria de ser per a nosaltres un estímul per a intentar que allò que ens uneix als cristians siga més visible que les divisions que hi ha entre nosaltres. Únicament així és possible una autèntica evangelització, perquè el mandat que Crist confià als apòstols, que és anunciar l’Evangeli de la Salvació a tots, és la raó de ser de l’Església.

El lema que guiarà les nostres reflexions i la nostra oració enguany són les paraules que els mags van dirigir a Herodes quan li van anunciar que buscaven al Rei dels jueus que havia nascut: «hem vist sortir la seua estrella i venim a adorar-lo». Preguem perquè estem convençuts que la llum de Crist, que va guiar a aquells mags que buscaven la veritat, la bellesa i la bondat, és també la que en aquesta època de la història humana pot orientar a aquells que busquen Déu. Els cristians estem cridats a proclamar units que Crist és la llum que pot il·luminar les foscors de tantes persones que no han trobat un sentit a les seues vides. Els Mags d’Orient representen a tots els pobles que, en la seua diversitat, formen una única família humana; i ens anuncien el caràcter universal de la salvació que el Fill de Déu va vindre a portar a la terra. El nostre desig d’unitat entre les esglésies cristianes no pot fer-nos oblidar que l’ecumenisme té com a fi última l’evangelització. La missió dels cristians no és altra que ser un signe que guie a la humanitat que té set de Déu per a que arribe a Crist i que la gran família humana esdevinga família dels fills de Déu. *Bisbe de Tortosa