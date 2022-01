Borriana, municipi turístic

Borriana no pot perdre el tren del turisme, com ha passat en moltes ocasions, i és per això que totes les mesures, accions i esforços del govern municipal en matèria de turisme han d’orientar-se prioritàriament a la consecució de la condició de Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana. Segons s’estableix en el nou marc legal fixat per la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat aprovat en 2018 i que endureix els criteris perquè una localitat obtinga aquesta distinció, i optar enguany a la convocatòria dels plans de Sostenibilitat Turística en Destinació Extraordinaris que es financen amb fons Next Generation EU.

D’aquesta manera aconseguirem el reconeixement de Borriana com a municipi que promou la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, que contribueix a un turisme sostenible i inclusiu, fonamentat en el principi d’hospitalitat i en els compromisos que es deriven del codi ètic del turisme valencià.

Per a aconseguir els objectius hem de partir d’un pla turístic que contemple, entre d’altres, unes mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, principis que tenim definits en el Pla Estratègic de Turisme aprovat en 2017, que és el nostre full de ruta, que estem desenvolupant com a pilars bàsics sobre els quals s’assenta el desenvolupament del model turístic que volem per a la nostra ciutat, però no aïllat, sinó dins del conjunt del paraigua de destí de Turisme Comunitat Valenciana.

Destinació turística intel·ligent

A més, ara, per a ser reconeguts com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana hem d’orientar-nos cap al concepte de destinació turística intel·ligent, i en aquesta línia estem treballant.

Durant el primer trimestre d’enguany presentarem un Pla sostenible exhaustiu de Turisme per apujar al tren de la transformació de Borriana i adaptar-nos per a complir els requisits per optar als Next Generation EU i als de Municipi Turístic. Tot sense oblidar el que estem fent per continuar avançant en el nostre Pla Estratègic, com l’impuls del Parc Arenal, l’adhesió del Museu Faller a la Xarxa Valenciana, les millores del museu arqueològic, la primera Fira Modernista prevista per a enguany, la nova senyalització del patrimoni, les audioguies de la Borriana històrica, medieval i modernista, la posada en valor del port amb noves inversions, les diferents jornades gastronòmiques o l’impuls de nova marca Peix de Borriana, entre d’altres.

Totes aquestes iniciatives contemplades en el Pla Estratègic de Turisme serviran per a la consolidació del model de ciutat que volem com a alternativa turística, com a grans valors atractius i diferencials en el mercat sobre els quals assentar el nostre desenvolupament turístic pensant en futur. Perquè Borriana té futur i el turisme és una de les nostres apostes més segures.

Alcaldessa de Borriana