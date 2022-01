Consideración y formación

Querido/a lector/a, reconozco que por algún desconocido motivo y a pesar de leer diariamente la prensa, ver algún telediario que otro y escuchar la radio cada vez que voy en coche, ignoraba la campaña que, con toda la razón y la humanidad del mundo, ha abierto el urólogo valenciano Carlos San Juan para exigir atención personalizada en las sucursales bancarias.

Y es que, si me atrevo a hablar de esa recogida de firmas como algo realizado con necesidad y bondad, es porque aun siendo partidario del avance tecnológico y de su incorporación a todas las facetas de la vida, en el caso que nos ocupa no tiene un sentido de progreso porque se impone de golpe y con el solo objetivo de reducir oficinas y empleo y sacar beneficio corporativo. Debe ser un proceso que tenga en cuenta que hay muchos clientes que, por no ser nativos digitales o por mil historias, no saben, no tienen los aparatos ni medios para conseguirlos, no les llega la red donde viven o no quieren.

Es evidente, pues, que esas entidades bancarias (como me lo hacen a mí cada vez que voy por allí) no pueden responder a todos y a todo eso de «¡hágalo por aquella maquina!», «¡bájese el programa al teléfono!», «¡ya no lo hacemos por ventanilla!»... Pero, además de lo dicho, por el hecho cierto de que algunas de estas entidades han sido rescatadas con fondos públicos que aún no han devuelto, deberían tener más conciencia social.

Así es que, es urgente abrir procesos en los que junto a la consideración exista la ayuda, la formación necesaria que fomente la evolución de todos y evite la angustia de ciertos sectores sociales. Eso también es papel de los poderes públicos que surgen de la voluntad popular y deben ayudar a una vida digna.

Analista político