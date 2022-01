L’Alcora, tradició viva

Una de les coses que ens ha ensenyat aquestra pandèmia que ens ha tocat viure és que no podem donar res per descomptat. El fet d’haver hagut de renunciar a coses que créiem segures ens fa valorar-les encara més.

D’alguna manera, allò que tots solem donar per suposat és la nostra quotidianitat. Ens deixem portar per la rutina sense parar-nos a pensar que, tal vegada, l’autèntica felicitat resideix en eixa senzillesa del dia a dia: passejar, compartir un café, una conversa o una abraçada. Tot això, hui, més que mai, cobra un valor immesurable. Compartir oci, descans i diversió amb familiars, amics i veïns és fonamental per al nostre benestar i en aquest temps és quan ens hem donat realment compte.

A poc a poc, amb la màxima responsabilitat, anem reprenent l’agenda cultural i lúdica dels nostres pobles, recuperant les nostres festes i tradicions. Enguany hem pogut celebrar gran part dels actes de la programació nadalenca, inclosa la nostra benvolguda Albà. I aquest dissabte tornarem a viure una de les festivitats més tradicionals, la de Sant Antoni, amb les fogueres, la benedicció dels animals, els prims, i com no, la Rècua Arriera, que ix en la matxà commemorant els traginers que venien la famosa pisa i porcellana de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda del segle XVIII. Es va encarregar de transportar les preuades ceràmiques per tota la geografia espanyola i va arribar a ser tan famosa que fins i tot Goya la va immortalitzar en un quadre que es troba en el Museo del Prado anomenat El cacharrero.

Foguera en cada barri

Una altra peculiaritat de la celebració de Sant Antoni a l’Alcora és que, a diferència del que succeeix en la majoria de localitats de la província, no es construeix una única foguera, sinó que cada barri té la seua pròpia, i la comitiva oficial de les festes les visita totes.

Enguany organitza la festa l’Ajuntament amb l’ajuda de la Caixa Rural i les confraries de l’Alcora, sempre tan actives i predisposades a col·laborar. Espere i desitge amb totes les meues forces que, després de tant temps, l’evolució de la pandèmia també ens permeta dur a terme la Setmana Santa i Pasqua.

A l’Alcora tenim un calendari festiu molt notori amb celebracions i tradicions reconegudes a nivell provincial, nacional i fins i tot internacional. Sempre les hem apreciades i valorat, però m’atrevisc a dir que, ara, més si és possible.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en Castellón