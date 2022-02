Drets bancaris per a tothom

En la societat actual, envaïda per les xarxes socials i on l’aparença és tan important, l’envelliment en lloc de ser el que és --un procés vital totalment natural al que tothom espera arribar-hi--, és un moment temut i amb una percepció negativa i distorsionada. Açò es magnifica si des de les institucions es prenen decisions que perjudiquen especialment la gent gran, com és el cas dels darrers canvis en les entitats bancàries.

Ja ho vèiem vindre: menys sucursals i més operacions en línia, però ara resulta escandalós amb bancs que cobren comissions per l’atenció directa, operacions bàsiques o pel manteniment de llibretes en paper. Per això hem presentat una moció per tractar de pal·liar les conseqüències des de les administracions públiques.

Precisament aquesta setmana vam estar en una oficina d’un dels bancs per excel·lència de Vila-real. Vam poder comprovar que les treballadores estan totalment disposades a atendre les persones majors que son usuàries de les entitats probablement des de fa anys. No obstant això, no podem deixar que açò depenga de la bona voluntat del personal. Cal que es convertisca en un dret de les clientes, ja que estem parlant del lloc on confiem per deixar els nostres estalvis.

Els bancs ja han repensat les seues actuacions degut a l’exigència legislativa. Tenim precedents com el de la clàusula terra, per tant a Compromís considerem que és el moment d’instar als poders públics i competents perquè regulen una normativa bancària més justa i solidària amb les persones més vulnerables. La digitalització i l’administració electrònica no poden suposar l’abandonament de les persones que per una raó o l’altra requerisquen atenció presencial o personal. Estem al costat de ciutadanes i ciutadans i seguirem defensant els seus drets.

*Portaveu de Compromís per Vila-real