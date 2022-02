Segellar compromisos. Construir futur

Durant els darrers dies, estem veient com dos infraestructures històricament demandades caminen cap a la seua cristal·lització. Una, la nova N-238 i l’altra, el segellat de l’abocador de Vinaròs.

Dos infraestructures que s’assenten sobre dos principis que venen a construir el futur (ja present) de les nostres ciutats i territoris. Transició ecològica per al segellat de l’abocador, que tanca dècades de vergonya i pretén restaurar una part del nostre terme municipal seguint les directrius sanitàries i mediambientals pertinents. L’altra, transport, per a la nova N-238 que la setmana passada, al costat de l’alcalde d’Alcanar i l’alcaldessa d’Ulldecona, Joan Roig i Núria Ventura, vam reivindicar com un eix que ha d’ajudar no només en el dia a dia, sinó també en reobrir la porta d’entrada del territori valencià al sud de Catalunya.

Compromisos i construccions que gràcies a la Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig i el Govern d’Espanya presidit per Pedro Sánchez, veuen la llum després d’anys i anys de reclamacions i demandes. És innegable i evident: han hagut de ser uns governs de progrés amb president socialista a Madrid i a València els que finalment han aportat els recursos i les inversions.

Les terres del nord som territoris que vivim allunyats dels centres de decisions. On la influència es dilueix per mimetitzar-se amb les reclamacions dels altres veïns perifèrics d’Aragó o per exemple, Catalunya.

Tot i això, les coses estan canviant, i aquestes dos inversions només són la punta de l’iceberg del qual el Partit Socialista, en tots els seus àmbits, és capaç de fer. Hem sigut de capaços de posar en marxa el segellat de l’abocador, de posar en marxa la nova N-238. També d’iniciar el procés per construir el segon centre de salut a la nostra ciutat o el d’acabar, d’una vegada per totes, amb la construcció del CEIP Jaume I.

Durant aquesta legislatura, tot i la distància geogràfica, estem demostrant que des de Madrid, València, Castelló o Vinaròs, som capaços de segellar compromisos i construir un futur replet d’oportunitats.

Alcalde de Vinaròs