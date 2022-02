Benicàssim monopolística

El govern del Money-Money és el millor que li podia haver passat a l’empresa monopolística de contractacions públiques de l’Ajuntament de Benicàssim. Des que van firmar el pacte de govern en els seus despatxos, no han parat de defendre els interessos particulars d’aquesta empresa, encara que siga en detriment de l’interès públic. L’empresa se la juga molt aquest mandat, ja que, entre altres contractes, el passat 2018 se’ls va acabar la concessió administrativa d’aigües públiques, que van ostentar durant seixanta anys.

Després de més de 33 anys sense concessionària amb contracte, el govern del Money-Money només ha presentat al passat ple del mes de gener un informe extern sui generis on determina la distribució de costos de la futura concessionària.

Mentrestant, i en la situació que vivim actualment, la factura de l’aigua ha pujat un 40% i les rebentades de canonades les paguem la gent de Benicàssim, i no l’empresa concessionària com és menester.

Clar, l’empresa està encantada amb aquestes demores injustificables que s’estan produint: per ells que estiguen així deu anys més, ja que cobren les factures, però no es fan càrrec de les inversions. No em diran que no és un negoci redó.

Per això, des de Compromís per Benicàssim instem al govern que defense l’interès públic de totes les nostres veïnes i veïns. El nostre poble necessita un govern que done solucions, i no que pose al centre de la taula les retribucions personals de les dos alcaldesses i dels seus subalterns. Al cap i a la fi, aquestes són pràctiques habituals dels governs del Partit Popular, com ara el cas Gürtel, i Benicàssim no és l’excepció.

Portaveu de Compromís per Benicàssim