Vila-real, ciutat universitària

Fa 50 anys, el 18 d’agost de 1972, naixia la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i vuit anys després, el 1980, el centre associat de la UNED a Vila-real obria el seu primer curs acadèmic, gestat inicialment sota l’alcaldia de Samuel Garrido i que va arribar a Vila-real de la mà de Batiste Carceller. Era encara un centre provisional, primer en les aules de la Biblioteca Municipal, després en l’antic col·legi de la Consolació, però ja apuntava el que hui dia és una evidència: l’absoluta aposta i compromís de Vila-real per la universalització de l’educació superior i pel centre associat, que porta per nom Cardenal Tarancón, Fill Adoptiu de la ciutat.

Aquella aposta inicial es va consolidar en la construcció de l’actual edifici sobre un solar cedit per l’Ajuntament en una obra que va assumir la Diputació de Castelló; un exemple de cooperació interinstitucional que ha donat excel·lents fruits. La creació d’aquest edifici propi, l’any 1988, amb Enrique Ayet a l’alcaldia i Paco Solsona en la presidència provincial, va ser fonamental per al creixement exponencial del centre associat de Vila-real, que en l’actual curs imparteix formació superior reglada a 1.340 alumnes, a més dels 250 que s’inscriuen cada any en els diferents cursos i jornades del centre, procedents de 60 poblacions de la província i també de diferents punts d’Espanya i fins i tot de l’estranger.

La UNED és part de Vila-real. De la Ciutat Educadora i universitària que estem construint tots junts. De la Vila-real preocupada i ocupada per estendre la formació a totes les etapes de la vida, amb projectes tan interessants com la UNED Sénior, que ofereix activitats educatives a un centenar d’homes i dones que, a pesar de l’edat, no volen deixar d’aprendre, compartir i experimentar; conscients que l’afany de coneixement és una palanca transformadora i de creixement individual.

Part d’un món complex

El centre associat Cardenal Tarancón, Medalla de Bronze de la Ciutat des de 2005, és també part d’eixa Vila-real que se sap part d’un món complex, en canvi continu i accelerat, sobre el que és necessària una reflexió profunda i assossegada. I, per això, el cicle Conferències Blanques, fruit de la vocació i la ment inquieta del professor Amador Antón i el grup d’estudiants Los Holandeses, que vaig tenir l’honor d’iniciar en abril de 2011, ha mantingut un èxit sense precedents al llarg dels seus 11 anys d’existència.

Per tot això, l’Ajuntament de Vila-real no hem deixat d’estar al costat de la UNED i de les activitats que, sota la direcció de Maria Rosario Andreu, genera al llarg de l’any. Exemple d’aquest compromís és també la cessió l’any 2011 de l’espai que a dia de hui ocupa la Biblioteca Universitària de la UNED. També els cursos d’extensió universitària, en particular el Curs d’Interpretació Musical i Campus Tàrrega, amb els quals col·laborem amb un conveni anual de 17.680 euros.

La nova Vila-real del segle XXI no s’entendria sense una vocació formadora que, durant més de 40 anys, ha representat el centre Cardenal Tarancón. Amb ells, celebrarem la setmana que ve el 50é aniversari de la Universitat Nacional a Distància a Espanya. Per molts anys més.

