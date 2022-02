Conciliar no és cap privilegi

L’any 2018 Compromís ja va demanar que es vehicularen mètodes per facilitar el vot telemàtic en casos on es fera necessari. Vam rebre la negativa frontal de l’alcalde de Vila-real. Des d’aquell any hem seguit insistint rebent sempre el no per resposta. Ara, anys després i amb l’antecedent d’una pandèmia hem comprovat que fer-ho només depén de la voluntat política.

Fa ja mesos vaig sol·licitar poder conciliar la meua vida familiar i tindre cura de la meua filla nounata amb el meu dret de participació pública. Soc regidor i els veïns em van votar per complir amb les meus obligacions i representar-los i no se’m permet. La meua dona està treballant en estos moments, però feliçment a l’Espanya del segle XXI els hòmens tenim la mateixa obligació i dret d’atendre la nostra família. No obstant això, per a Benlloch no és així. Esta setmana, vam patir una sessió que l’alcalde va prologar a crit pelat pel «crim» de demanar que en l’any 2022 es poguera votar des de casa, ja que si no es feia així només quedaven dues opcions: abandonar un bebé de setmanes a la seua sort o dur un bebé de setmanes a una sessió política amb càmeres i muntar un xou. És lamentable que en una Vila-real amb vocació de ser «ciutat de la innovació» es prohibisca la conciliació familiar amb l’argumentari del líder dels socialistes, exposant que això són «privilegis» que els polítics no mereixem gaudir. No són privilegis, són drets que han costat molt d’aconseguir, lluitant justament contra posicions com la dels socialistes de Vila-real. Feliçment hi ha més drets de conciliació ara que durant la dictadura. Els polítics, hòmens i dones, tenim família i fills i no ho fem per fastidiar. I gràcies per la inexistent comprensió! H *Regidor de Compromís per Vila-real