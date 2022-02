La importància de la responsabilitat

Hi ha persones que pensen que el càrrec d’alcalde de la ciutat on vius és un dels majors honors i privilegis temporals que un pot assumir. I en part tenen raó.

Ser alcalde de la teua ciutat, exigeix un nivell de dedicació, constància, sacrifici i esforç que de vegades no arriba a veure la llum pública. Discussions, reunions, viatges de treball i un llarg etc., queden en un segon pla no mediàtic per edificar el que la ciutadania arriba a veure finalment a través d’una roda de premsa, un nota de premsa o simplement, escolta en una trobada d’amics sobre l’actualitat local.

En aquest tram final de legislatura, la responsabilitat exercida dels meus companys a l’equip de govern és pràcticament igual que la que podria assumir un alcalde. Diverses regidories a càrrec d’un grup de persones que tenen claríssim que anteposen l’interés general al particular. Un grup de persones que igualen qualsevol compromís municipal, de qualsevol alcalde de la comarca, província, comunitat o país per entregar-se en cor i ànima a aquells reptes que a Vinaròs, com a capital de comarca, li resten encara per assolir.

Parlo de responsabilitat. Però no només de la nostra, sinó també de la que tenen en les seues mans diversos grups de l’oposició a l’hora de bloquejar o tirar endavant diversos punts estratègics en plenaris que poden comportar poder aconseguir fons europeus, executar projectes vitals o simplement, aprovar uns pressupostos.

Un sol vot pot determinar el futur

En un punt on els partits de l’oposició ens traslladen les seues demandes i propostes per nodrir el nostre pressupost, és més important que mai remarcar que, un sol vot, pot determinar el futur de la nostra ciutat. Un sol vot pot bloquejar aquesta ciutat o, per contra, pot obrir la porta a què avancem tots a una sola veu per aconseguir els reptes de ciutat que ens hem marcat.

L’exercici de la responsabilitat no és només individual. Si no col·lectiva. I és a aquesta responsabilitat col·lectiva a la que apel·lo perquè els 21 regidors que conformem la corporació municipal, demostrem que, a pesar d’estar a l’oposició o al govern, podem deixar enrere les nostres diferències per allò que tots estimem: Vinaròs.

Alcalde de Vinaròs