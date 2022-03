Activem Almenara (II)

L’any 2022 ha començat amb el ple més important de l’any: el debat de pressupostos municipals. Aquests signifiquen la plasmació en xifres del projecte de poble que té, en aquest cas, el govern municipal. En aquest sentit, a Compromís per Almenara ens va ser difícil decidir el sentit del vot. Els soc transparent. Perquè a casa nostra impera la voluntat de l’acord, l’exigència d’escoltar-nos i la necessitat de desdramatitzar la política. Ens calen menys crits i més política útil.

I amb eixa premissa, vam voler pactar uns pressupostos que representaren a la majoria de progrés d’Almenara. Tot i que érem plenament conscients que teníem poc de marge de maniobra, ja que som una mena de David enfront de Goliat. Però, ho teníem clar: ho havíem d’intentar. Però, he de ser honest: no ho vam aconseguir.

Exigències

Entre les nostres exigències, trobarien la de redactar el catàleg de patrimoni històric local, posar en marxa la carta ciutadana o iniciar tràmits per construir el centre de dia públic. Perquè el poble troba a faltar un govern que l’escolte i l’acompanye, que li aporte solucions estables i dignes, que actue apostant per la gent que hi habite.

Per això, el nostre projecte va dirigit a reforçar les polítiques socials i crear ocupació a partir de les cures, la protecció i conservació del patrimoni històric i natural, a posar les institucions al servei de les persones. Des de Compromís per Almenara exigim que els propers pressupostos municipals siguen els pressupostos del poble, del progrés i de l’Almenara que ve.

Regidor de Compromís per Almenara