La setmana passada vàrem tenir a Onda la presentació de la 1a sessió del Consell Informatiu de l’Agenda 2030. De molt es va parlar en eixa sessió, i de les moltes coses que es pretenen realitzar a Onda en la dècada vinent. Però, si m’ho permeteu, diré que primer l’equip de govern i la seua alcaldessa al capdavant han de creure el que pretén aquesta. Si no t’ho creus, difícilment ho podràs dur a terme, i la mostra més clara del fet que no creuen, és l’obra que s’està fent ara mateix en l’avinguda del País Valencià. Una obra emmarcada dins de l’estratègia EDUSI que els socialistes vam elaborar la passada legislatura i que va tenir l’acceptació d’Europa.

Un projecte que sí que complia amb el que marca l’agenda 2030 i que consistia a reduir el trànsit, fent un sol carril, ficar més arbres, ampliar els espais de vianants, soterrar els contenidors i integrar un carril bici, però el que estem veient és simplement un canvi de voreres amb una mínima ampliació, que ens costarà a Onda 1 milió d’euros, i que no compleix amb el que marca l’agenda 2030 ni l’estratègia EDUSI, i que tantes molèsties està ocasionant al veïnat per tindre mitja avinguda en obres i cap tram acabat.

Romanent de crèdit del 2021

Parla l’Agenda d’accessibilitat, però també veiem ací com l’alcaldessa té un mínim interés en la qüestió, ja que les obres d’accessibilitat brillen a Onda per la seua absència, i la mostra més clara és que ara porten al Plenari de març la incorporació de romanent de crèdit del 2021 i tan sols destinen a millora de barris i accessibilitat 66.000 euros, de manera que amb eixe pressupost poques obres es poden dur a terme. Presumim de tenir el primer Castell accessible d’Espanya, si ve és cert que eixa accessibilitat ha vingut de la mà de l’anterior govern socialista, però encara queda per fer, perquè el nostre Castell siga del tot accessible, i ací tampoc s’està fent res.

Es parla també en l’Agenda 2030 de turisme sostenible com activitat econòmica a Onda, de posicionar Onda com a destí turístic de qualitat, i com a exemples fiquen el Pla director de turisme intel·ligent, el distintiu Q de qualitat, o més informadors turístics, però tampoc ací es creu el que diu l’Agenda, ja que el primer que han fet ha estat llevar els informadors turístics que van entrar en l’anterior legislatura socialista, deixant a Onda sense informadors (5 persones d’Onda que es van quedar a l’atur) i al mateix temps tanca de divendres a dimarts la principal oficina de turisme del poble, i intenta privatitzar la gestió del Castell fent cobrar entrada a la fortalesa, la qual cosa no s’ha pogut dur a terme perquè cap empresa ha volgut dur eixa gestió, i és que quan fas les coses sense passió i sense creure en el que fas no poden eixir bé, i açò és el que està passant.

Açò és només un xicotet eixample del fet que la intenció de l’alcaldessa és vendre l’agenda 2030, però les accions que està portant a terme estan en el sentit contrari. Una agenda i uns projectes que els socialistes vam deixar encarrilats l’anterior legislatura, renda de la qual encara està vivint l’actual equip de govern, però que no sap dur a terme, senzillament perquè no creu en el projecte, ni en l’Agenda 2030. I és una llàstima, per què Onda té un món de possibilitats, simplement t’ho has de creure.

Regidora del grup municipal socialista d’Onda i secretaria d’Indústria del PSPV-PSOE de la província de Castelló