Com a president de la FAMPA Castelló Penyagolosa m'adrece a Mediterráneo perquè coneguen quin és el sentiment a hores d'ara de la nostra junta directiva per com s'està gestionant la modificació de la jornada escolar.

Des de la Federació d’AMPA de la província de Castelló hem insistit a la Conselleria d’Educació que s’ajorne el debat de les jornades continua i partida. FAMPA ens hem reunit amb la Direcció Territorial per a manifestar i transmetre el descontentament que tenim amb el plantejament de la modificació de la jornada escolar.

Decepció és la paraula que millor defineix la meua posició sobre la decisió que s’ha pres per part de la Conselleria d’Educació, ja que no s’han tingut en compte ni el benestar ni els drets de les xiquetes i xiquets. A més, encara no s’ha fet cap estudi científic o avaluació que establisca quina opció és millor per a l’alumnat, element que és decisiu a l’hora de votar.

Per la nostra part, estem creant i assistint a jornades, compartint estudis i demanant opinió a experts perquè les famílies tinguen la informació que necessiten, ja que no s’està fent des del govern.

Com ja vaig comentar, la pandèmia i tots els aspectes que s’han derivat d’aquesta fan que aquest no siga un bon moment per a fer canvis, ja que les AMPA fa dos anys que no trepitgem els centres educatius. Així mateix, estic descontent amb el poc marge de temps que s’ha deixat per dur a terme tot el procés de canvi, tenint en compte també que aquest se situa entre períodes de vacances.

Per a mi, reiniciar el procediment de canvi de jornada escolar implica reobrir enfrontaments dins de la comunitat escolar amb arguments que amaguen reivindicacions laborals i conveniències personals i que no miren per millorar l'educació de les nostres filles i fills.

El més important a l’hora de plantejar qüestions com aquesta que afecten l’alumnat és posar als xiquets i xiquetes en el centre. Evitar els interessos de mestres i famílies i dedicar tots els esforços al benestar de l’alumnat.

Segons un estudi sobre els usos del temps en la població de 10 a 18 anys, la meitat d’aquest alumnat dina després de les 15 hores, una rutina que la investigadora en nutrició, cronobiologia i obesitat, Marta Garaulet, considera una línia vermella que es vincula amb més obesitat. Addicionalment, sociòlegs valencians han trobat que aquest estudiantat fa més deures a casa i dedica més temps a les pantalles, a banda de dormir menys. Dades com aquestes són les que necessiten les famílies.

La Direcció Territorial considera que és millor donar veu a les famílies, però, per les raons que comente, m’agradaria que la decisió de canviar la jornada escolar la prenguera la Conselleria d’Educació i que no es deixara en mans de la comunitat educativa perquè així s’evitarien diferències dins de l'escola pública i entre la pública i la concertada.

Des del primer moment vaig demanar que s’ajornara aquest debat per les raons que he donat durant aquests mesos. Les famílies seguim considerant que els recursos que s’han publicat no són suficients i que els temps són molt limitats per a prendre una decisió tan important.

*President de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Castelló Penyagolosa