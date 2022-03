8-M: Mujeres de talento

Todos los días son 8-M. En el Partido Popular, los 365 días del año son el Día Internacional de la Mujer. Nuestro trabajo a favor de la igualdad no tiene limitaciones en el calendario, y es una labor que desarrollamos día a día, minuto a minuto… Y no lo hacemos con grandes pancartas repletas de mensajes tan llamativos como vacíos. Nuestro trabajo se centra en la escucha activa, en conocer cuáles son los problemas y las inquietudes de las mujeres --y de los hombres también-- para conseguir romper esos techos de cristal que impiden que la igualdad sea total y definitiva a todos los niveles. A nivel social, a nivel profesional y a nivel familiar.

Nuestro partido, el Partido Popular, es un ejemplo de apuesta por la igualdad. Somos muchas las mujeres que formamos parte de esta gran e importante organización política. Y no somos ni un porcentaje ni una cuota impuesta por los hombres. Todas y cada una de nosotras estamos aquí por nuestra capacidad de trabajo, por nuestro talento. Y, desde nuestros distintos puestos de responsabilidad, trabajamos para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Un partido que, a nivel provincial, está dirigido por una mujer joven, Marta Barrachina, que ha logrado, en muy pocos meses, fijar las bases para construir un Partido Popular con ideas e ilusiones renovadas y que cada día sale a la calle con la clara intención de defender los derechos de todos los castellonenses. Y junto a Marta Barrachina, hay otras muchas mujeres: senadoras, diputadas, alcaldesas, concejalas… Mujeres que trabajamos, hombro con hombro, con los hombres.

Por y para la igualdad

Y trabajamos diariamente por y para la igualdad porque todavía hay un camino que recorrer para que esa filosofía de vida llegue a toda la sociedad. Para erradicar los mensajes extremistas --y hasta de odio-- de la ministra Montero y construyamos todos justos una sociedad mejor y cada vez más justa. Una sociedad en la que podamos desterrar la figura de la marginación positiva porque, al final no es más que eso… marginación. No es más que perpetuar la imagen de debilidad de las mujeres, una forma de decirle al mundo que las mujeres necesitamos un trato de favor. Y eso no es así.

Hay que desterrar muchos conceptos erróneos, muchas imágenes que no representan a la realidad de la mujer. Por eso, desde aquí, quiero lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres del ámbito rural que, tal vez, son las grandes desconocidas. A esas mujeres que, con su trabajo diario, se han convertido en parte de ese dique de contención para evitar el despoblamiento de muchos de nuestros pueblos del interior. Mujeres que, lejos del cliché impuesto por el folclore, no solo se dedican al mundo de la agricultura o la ganadería, sino que también emprenden y han creado sus negocios, sus pequeñas --o grandes empresas--, que se han puesto al frente de servicios básicos. Mujeres formadas a base de experiencia o de estudios. Mujeres que día a día ponen en marcha los pueblos, y las ciudades y hasta todo un país.

Mujeres de talento y valentía. No queremos cuotas. Queremos igualdad. Queremos trabajar mano a mano con los hombres para construir una sociedad mejor.

Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial