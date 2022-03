La militància és la resposta

Històricament, la militància ha sigut el motor de qualsevol partit polític, iniciativa o pensament. Sense els i les militants de base no haguérem aconseguit res del que tenim hui dia. Els valors i les necessitats d’elles i ells són l’incentiu més gran de la política, per treballar i continuar canviant les coses. Per continuar millorant els nostres pobles i ciutats i la vida de totes les persones.

Aquest canvi va començar l’any 2015, quan amb l’empenta i suport dels i les militants i la necessitat de progressar vam guanyar moltes de les alcaldies de la província, la Generalitat Valenciana, el Govern central en 2018 i la Diputació de Castelló en 2019 i, per fi, vam poder posar a les persones al centre de les polítiques públiques. Assolint aquesta idea com a eix fonamental d’un sistema democràtic i participatiu. Si no fos per la força que té la nostra militància, els drets i llibertats que tenim en l’actualitat no serien més que idees, que sempre han estat abanderades i defensades pel PSOE. El matrimoni igualitari, la llei de l’avortament, la pujada de l’SMI, la llei de l’eutanàsia, la creació de l’ingrés mínim vital o l’equiparació del permís de paternitat i maternitat, entre molts altres. Ara, gràcies a ells i elles, són una realitat. El principal repte és continuar amb eixa tasca que els i les socialistes hem defensat des que vam nàixer. Aconseguir l’abolició de la prostitució, l’equiparació salarial entre homes i dones, fomentar les energies renovables o frenar l’extrema dreta són algunes de les nostres metes. I necessitem a tots i totes per assolir-ho. Però, en els últims dos anys, la crisi sanitària, ha fet que la participació dels i les militants baixe, que l’activitat orgànica del partit es vera disminuïda. Vam haver de tancar les cases del poble i deixar per a més avant moltes de les activitats que teníem programades per a elles i ells. Amb la nova normalitat es van celebrar els congressos al nostre partit. Després del federal i el nacional, va arribar el torn de la província i la militància va dipositar tota la seua confiança en el nostre actual secretari general, Samuel Falomir. A l’hora d’elaborar la nova executiva provincial, vam pensar que era imprescindible tindre un espai per a la militància i és per això que hem creat la vicesecretaria de militància i participació. Donar la importància que té Des d’aquesta vicesecretaria volem tornar a donar la importància que té a la nostra militància, visitant totes les agrupacions, donar-los veu i escoltar les seues preocupacions, que són també les nostres. L’objectiu és que aquest contacte directe puga servir d’altaveu i motor per al treball del partit. Volem que la veu de la militància se senta més forta que mai al nostre partit. És fonamental incrementar la participació de totes i tots i activar al nostre partit des de la nova executiva perquè d’ací a un any tornem a revalidar i millorar els resultats electorals, consolidar la Diputació i augmentar el nombre d’alcaldies a la província. Això sols ho podem fer de la mà dels nostres militants. Comptar amb elles i ells és la resposta per poder continuar complint amb el legat socialista que és el progrés, la justícia, la cohesió social, la igualtat i la convivència. En definitiva, continuar posant sempre a les persones al centre de les polítiques socialistes. Estem convençuts que junts podrem millorar la nostra societat i avançar en la conquista de nous drets. Vicesecretaria de militància i participació del PSPV-PSOE de la província de Castelló