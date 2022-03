Magdalena de los festeros

Esta semana se cumplían dos años del confinamiento total, esos días en los que se paró el mundo y con él, una de las primeras consecuencias fue la cancelación de las fiestas de la Magdalena. Dos años han pasado de esos pregones en los balcones que se mezclaban con el aplauso de reconocimiento a los sectores que estaban en primera línea de batalla.

Sin embargo tras este parón, lo esperable era que tuviésemos la mejor Magdalena posible y nos vamos a encontrar con unas fiestas que las salvarán los colectivos festeros ante la inacción del PSOE y sus socios.

El último despropósito ha sido con las cintas de la Magdalena, que llegan a dos días de comenzar las fiestas y según el concejal del área es por culpa de Putin y su invasión a Ucrania. Todo menos admitir que en dos años no han trabajado en hacer más grandes nuestras fiestas.

Todo comenzó eliminando la autonomía de las fiestas fulminando por decretazo la Junta de Fiestas unos meses antes de la pandemia, pero ha continuado con una dejadez absoluta en la gestión de fiestas, algo que quisieron asumir desde el PSOE quitando la gestión a los festeros y no han sabido o no han querido asumirla.

Ahora no han sido valientes licitando mesones, no han querido asumir la responsabilidad como han hecho en Valencia o Burriana. El PSOE ha optado por no tener unas fiestas a la altura de lo que merece la ciudad.

Disfrutaremos la Magdalena tras dos años, pero no será gracias al PSOE sino a unos colectivos festeros que han asumido las responsabilidades de salvar la semana ante la pasividad de Marco y su gobierno.

Secretario general y portavoz adjunto PPCS