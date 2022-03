Magdalena, el retrobament emocional

Hui comencem a viure les festes de la Magdalena, després de dos anys suspeses per la pandèmia que hem patit. Han sigut, també, dos anys de vida social suspesa, restringida, i un llarg període de crisi socioeconòmica. Hui, quan escoltem el llançament de les setanta-sis carcasses, que anunciaran l’arribada d’una nova Magdalena, sentirem que renaix la setmana gran amb més força, si cap, amb més il·lusions i amb moltes emocions.

En aquests dos anys de suspensió, de contenció dels sentiments magdaleners, Castelló s’ha plegat en una exemplar responsabilitat, solidaritat i prudència. Hem passat un cicle de dificultats i obstacles, i hem sigut una ciutat unida i valenta. Hui eixirem al carrer per a retrobar-nos i reviure la nostra història, cultura, les nostres tradicions castelloneres. I ho farem, com no, amb la mateixa responsabilitat i força que caracteritza a aquest poble, la història del qual ha anat transcorrent entre capítols perduts i guanyats.

Som aquesta xicoteta gran ciutat mediterrània que s’ha anat forjant a través dels segles de la mà del coratge i la identitat dels seus habitants, els nostres avantpassats. Hui, primer dia de les nostres festes, el Pregó tornarà a recordar-nos d’on venim, recorrent la història pròpia d’una població sempre lluitadora i infatigable.

Aquestes festes de la Magdalena seran molt especials, les viurem de ple, ens emocionarem en cada acte, en el Pregó, en la Romeria de les Canyes, en cada nota musical magdalenera, en el llançament de la pólvora, en l’encesa de les nostres gaiates. Eixes llums multicolors il·luminaran anímicament la nostra setmana gran. I el poble castellonenc vibrarà conjuntament, bolcant-se en la celebració i en l’organització de la festa. Perquè les nostres festes són el resultat de l’esforç d’una societat bolcada en les seues tradicions.

El gran treball del món de la festa

Vull agrair el gran treball que ha realitzat el món de la festa, de totes les gaiates, colles, entitats i col·lectius festers, així com del Patronat Municipal de Festes. Han sigut dos anys molt durs, amb greus conseqüències socioeconòmiques per a tots els àmbits de l’economia local. Ara, arranquem una setmana per a l’esperança i la compartirem, per a viure-la i sentir-la.

Hui eixirem per a compartir cada acte de la setmana gran. El Pregó d’enguany reflectirà els millors sentiments. Aquesta vesprada reviurem els passos dels nostres orígens, i també del nostre present amb la participació dels sectors implicats en la pandèmia, eixes dones i homes que han romàs en primera línia per a protegir i salvar la vida de les persones.

Vull felicitar els veïns i veïnes per l’arribada d’una nova Magdalena, desitjant que participen de ple i gaudisquen la nostra setmana gran. Viurem plenament la festa, però amb responsabilitat i prudència

Les nostres festes comencen aquest dissabte, amb l’optimisme ciutadà que ens caracteritza, amb el dispar d’una pólvora que és per a la pau i l’agermanament. El poeta Bernat Artola va saber escriure com ningú les emocions i els sentiments castellonencs. ...Que ja el dia és arribat de la nostra Madalena i, desitjant siga plena, de goig pur i verdader, convoca al poble sencer a traure l’amor de pena...

Alcaldessa de Castelló