Almenara, poble d’acollida

Almenara sempre ha sigut terra d’acollida i solidaritat, i ara davant la situació d’emergència que es viu per la guerra ho continuem sent, i això és molt d’agrair. A hores d’ara ja han vingut dues famílies ucraïneses, que hem acollit amb els braços oberts, i esperem al llarg de la propera setmana que en vinguen tres famílies més, i no descartem encara acollir a més persones d’Ucraïna donada la situació de guerra en aquell país per la invasió russa que ha provocat aquesta guerra terrorífica.

En primer lloc volguera agrair a les persones que s’han encarregat de fer possible que vinguen aquestes famílies cap al nostre poble, així com també a les organitzacions no governamentals, entitats, associacions diverses, institucions públiques i persones particulars que estan ajudant als refugiats ucraïnesos.

També volguera fer extensiu l’agraïment a totes les persones i entitats que estan oferint vivendes per a les famílies que han vingut o que vindran properament a Almenara. És un orgull la predisposició dels nostres veïnes i veïns per a ajudar en aquesta situació tan complicada. Al mateix temps volguera recordar que encara continua el cens obert d’habitatges per a oferir als Serveis Socials de l’Ajuntament, on vos ajudaran a reomplir tots els formularis.

Ara bé, una volta arriba una família ucraïnesa no s’ha acabat el procés. Hi ha que fer tota una sèrie de tràmits administratius per a formalitzar la situació per a que puguen estar entre nosaltres així com també escolaritzar als xiquets i xiquetes que vinguen en les famílies, temes que estem abordant ara mateix.

A més, aprofite per a demanar la col·laboració ciutadana per a que s’acosten als Serveis Socials d’Almenara i ens porten bàsicament productes d’higiene personal, aliments no peribles, mantes i altres productes tèxtils així com estufes i radiadors per a que puguen arribar a les famílies que estem acollint.

5.000 litres d’aigua mineral

Per altra part també volguera donar les gràcies a totes i cada una de les persones, entitats o empreses que han col·laborat aportant els aliments no peribles, roba i tèxtil, materials sanitaris, productes d’higiene i altres materials que s’han enviat als campaments de refugiats mitjançant l’operatiu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana. També agrair l’aportació de prop de 5.000 litres d’aigua mineral embotellada que ha realitzat l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almenara en col·laboració amb l’empresa Disbeca, S.L.

Com dic, una vegada més el poble d’Almenara ha demostrat que és un municipi solidari i que està a gran alçada col.laborant. Es per això que continue demanant l’esforç i l’ajuda per als més necessitats, perquè encara queda molt per fer. Una vegada més, a tots i totes, moltíssimes gràcies!

Alcaldessa d’Almenara