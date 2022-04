Respectem el patrimoni

Borriana ha sumat en els últims anys, i seguirà sumant, més patrimoni a la seua ciutat. Parle de l’entorn de Sant Blai, un nou espai verd creat per a l’oci i la regeneració del barri. Parle de la torre medieval de Sant Pasqual. Parle del Refugi Antiaeri del Camí d’Onda, o de la Torre del Mar en el Clot. Tots ells han sigut objecte de treballs de recuperació i rehabilitació, però, i això és el més preocupant, tots ells han sofert actes vandàlics en forma de pintades, desperfectes o simplement, no tindre respecte cap al patrimoni.

Jo sempre he pensat que amb la recuperació del patrimoni ha d’anar lligada una responsabilitat per part de la ciutadania de Borriana. Una responsabilitat de salvaguardar la nostra història a través d’aquestes restes arqueològiques i arquitectòniques, o jardins que han sorgit de la mateixa recuperació. I dic això, perquè en les últimes setmanes hem assistit a fets vandàlics en forma de pintades en el nostre patrimoni que estan embrutant un valor que és part de totes les persones de Borriana. Estic segur que aquests actes vandàlics no representen a la ciutadania, tot el contrari.

En les finestres arqueològiques de Sant Blai apareixen excrements canins, pintades en el mateix entorn de l’ermita del patró, però també en la Torre del Mar, on vam tenir que actuar amb graffitis en tot el seu interior. Desperfectes a la porta d’accés al refugi, o simplement l’aparició de deixalles en l’espai de la Torre de Sant Pasqual. Molts veïns i veïnes ens han demanat la instal·lació de càmeres, i s’està estudiant amb la Policia Local. Però m’agradaria llançar un missatge de responsabilitat, com parlàvem abans: responsabilitat amb el nostre patrimoni, amb la nostra identitat, amb la nostra ciutat. Si tots la cuidem, la mantenim més neta.

És el nostre deure, com a responsables polítics, de recuperar el patrimoni, de posar-lo en valor, i així anem a seguir fent-ho. Aquest any començaran també les obres de rehabilitació de l’exterior de tota la Casa de la Cultura. La millora de les dos façanes principals, junt a la recuperació del jardí arqueològic, seran ben rebudes per la ciutadania de Borriana, i cal evitar quan estiga acabada, que tornen els actes vandàlics.

El Templet de la Música també va a sofrir una rehabilitació per a que Borriana puga recuperar la seua activitat. Rehabilitació i recuperació del patrimoni, acompanyades de manteniment, que és també el nostre deure. I totes aquestes mesures han d’anar acompanyades de responsabilitat. I junt a la ciutadania, de respectar-lo. Som patrimoni, som història, i és cosa de totes i tots, que seguim sent el que som, una de les ciutats amb més història. RESPECTEM-LA.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana