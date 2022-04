No a costa de nuestros bolsillos

Desde el Partido Popular de Alcalà-Alcossebre impulsamos una moción en contra de la aplicación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana en el último pleno municipal.

¿Por qué consideramos que este nuevo impuesto es negativo? Sobre todo porque nos lo dicen los empresarios turísticos. Es un sector que se ha visto muy afectado por la pandemia y que va recuperándose poco a poco y que ahora debería tener todo el apoyo de la Generalitat, en lugar de poner obstáculos. Además, este nuevo impuesto afectará directamente a los bolsillos de los valencianos que queremos pasar nuestras vacaciones en nuestra Comunitat. Por una estancia en un hotel de las mismas características en otro punto de España pagarán menos. Las consecuencias son obvias y en municipios turísticos como es el nuestro, donde recibimos muchos visitantes valencianos, debemos dejar claro que esta tasa no soluciona nada. En el pleno de nuestro Ayuntamiento solo Compromís votó a favor de la tasa, dejando clara su postura. Mención aparte se merece el PSOE, su portavoz no paró de insistir en que su partido estaba en contra de la tasa y que no se iba a aplicar «ni ahora ni después» y que el secretario autonómico de Turismo estaba en contra. El tiempo –poco tiempo, tres semanas– me ha dado la razón y repito lo que dije en el pleno: «El secretario autonómico de Turismo me merece todo el respeto pero no me fío ni del PSOE ni de Compromís».

Así ha sido: PSOE, Compromís y Podem ya han registrado en Les Corts el texto definitivo de la tasa turística. Estos son los peligros de los gobiernos tripartitos: el PSOE se humilla diciendo sí a este nuevo impuesto que le imponen desde Compromís y Podem y con el que no está de acuerdo ni el máximo mandatario en materia turística de la Generalitat. Increíble. Con esto ya queda claro quién le marca el camino al PSOE. Nos dicen que seremos los Ayuntamientos los que decidiremos, que lo que se obtenga deberá reinvertirse en turismo sostenible, que hasta el año 2024 no se aplicará. O sea, que no tienen nada claro pero toman sus decisiones sin escuchar al sector. ¿Qué salimos ganando los municipios y las empresas con esta tasa turística inoportuna e improvisada? Absolutamente nada. Es solo la moneda de cambio para que tres partidos puedan mantenerse en el poder, a costa de los bolsillos de los valencianos y de las empresas turísticas. Yo ya me comprometo y se lo digo a las empresas de mi municipio y a las personas que nos visitan: mientras gobierne el PP, no se aplicará esta tasa turística.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre