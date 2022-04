Tornar a gaudir de les coses boniques

Estos dies hem tornat a gaudir de les coses boniques que passen al nostre poble. Les festes patronals en honor a Sant Vicent han recuperat la normalitat després de dos anys de pandèmia i estem vivint l’alegria de retrobar-nos als carrers i places i del comboi de la gent. Tornar a estar junts i gaudir d’aquelles coses que ens agraden contribueix també a la tan necessitada recuperació emocional.

Des de l’Ajuntament sabem molt bé que havíem d’estar un any més al costat de les nostres festes patronals en honor a San Vicent Ferrer. I per això a més d’amb el conveni anual també col·laborem amb l’Espai Musical i Gastronòmic que ofereix actuacions en directe, la Fira Comercial i Agrícola, l’orquestra Panorama que va ser un èxit, el festival d’adopció d’animals de companyia, el concert Mural Sonor de música en valencià, el torneig de pàdel, la xarrada sobre els beneficis psicològics de l’esport, la pujada al Castell d’Uixó i la ruta guiada Nits d’històries i historietes.

El cap de setmana va començar amb la inauguració de la Fira de Sant Vicent, que va comptar amb la visita del president de la Diputació de Castelló, José Martí, en un any especial perquè la institució provincial signarà un conveni de 100.000 euros per a la rehabilitació de la Cúpula de l’Assumpció, que té un lligam molt especial amb les festes. Amb estes obres es donarà solució als problemes d’humitats i filtracions i és una clara aposta pel patrimoni i per la seua posada en valor.

També hem tornat a celebrar actes tan esperats com els Premis Sant Vicent Ferrer-Ciutat de la Vall d’Uixó, que han premiat a Rafa Quirant en l’àmbit cultural, a Núria Martínez en l’esportiu, a Felip Miralles pel seu compromís cívic (pòstum), a María Núñez amb el guardó Arreu del Món, i l’extraordinari a la Caixa Sant Vicent en el seu 50 aniversari. Els premis han estrenat enguany format, amb candidatures obertes a les quals podia optar tota la ciutadania, i ha sigut un exemple del talent de la joventut vallera, així com un reconeixement a la trajectòria de l’estimat Felip Miralles.

Hui és el dia gran, el dia de Sant Vicent, i tornarem a gaudir-lo amb normalitat, gràcies a l’èxit de la vacunació i a la retirada de les mesures restrictives. Es nota que hi havia ganes de tornar i vull donar públicament l’enhorabona a la comissió de festes pel seu treball i esforç. També convidar a tots els vallers i valleres a gaudir del dia de hui i de la resta de la programació, ja que fins al diumenge encara queden molts actes de tota mena per celebrar-se.

La recuperació de la normalitat també comporta que, precisament el proper cap de setmana, torne la Fira del Llibre. Des de la Regidoria de Cultura s’ha organitzat este esdeveniment en la plaça del Parc, que comptarà amb la participació de les llibreries de la nostra ciutat i amb presentacions i signatures de llibres pels seus autors. Una intensa activitat cultural que seguirà el 7 i 14 de maig amb el Dia de la Dansa. I estos dies també hem conegut que el 43è Certamen Provincial de Bandes de Música tindrà lloc a la Vall d’Uixó al mes d’octubre. Estem d’enhorabona!

Alcaldessa de la Vall d’Uixó