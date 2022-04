A Almenara, fomentem l’esport

Una de les línies bàsiques de l’equip de govern que encapçale a Almenara és el fomentar l’esport i la vida saludable, que són pilars bàsics per al benestar personal i de la salut dels nostres veïns i veïnes. Es per això, que a més del que cadascú i cadascuna faja en aquest sentit de manera individual, des de l’ajuntament d’Almenara oferim un ventall d’activitats diverses i per a tots els públics i edats al llarg de l’any, que són les nostres activitats esportives municipals.

És per això que quan arriba l’estiu i estem propers a tancar temporada, per dir-ho així, a Almenara és habitual fer una jornada d’agermanament on es podem vore i practicar al llarg d’una vesprada i en un mateix espai les diverses disciplines esportives que s’ofereixen, jornada que acaba amb un sopar i ball. A d’aquesta jornada de convivència l’anomenen Concentració Esportiva, un esdeveniment que després de dos anys de pandèmia enguany recuperem i es celebrarà el dissabte 28 de maig, on podran participar els veïns i veïnes que ja acudeixen a les activitats esportives municipals, però també aquells i aquelles que desitgen provar-les i vore quina oferta hi ha cara a la propera temporada, això sí, s’hauran d’inscriure al Molí d’Arròs.

Novetats

Enguany, a l’Aparcament Municipal, que serà el lloc de la trobada, al llarg de la vesprada es realitzaran exhibicions de triatló, hapkido, spinning, psicomotricitat, freestyler, jumping by aerower, pilota valenciana, gimnàstica per a la tercera edat, gimnàstica aeròbica, entrenament funcional, i jocs tradicionals. A més també tindrem altres novetats, com la incorporació enguany dels escacs i la celebració també en el mateix espai de la Fira de la Salut on volem donar visibilitat al sector de la salut local vinculat amb l’esport, com a massatgistes, fisioterapeutes, o l’alimentació entre altres.

També enguany oferirem una nova proposta destinada als xiquets i xiquetes d’11 a 14 anys, la Júnior Trail, una cursa per a que tinguen la seua primera experiència de carrera de muntanya, i puguen conèixer com és el món de les curses de muntanya. Hi ha que dir que aquesta carrera estarà adaptada a les seues edats i tindrà un recorregut que consistirà a eixir de l’aparcament municipal, arribar a la Muntanyeta del Dipòsit i tornar al punt de partida que és on es celebra la concentració esportiva.

I quan acabe la vesprada lúdica i esportiva, arribarà el moment de la germanor en el mateix espai, de tancar la temporada amb un sopar de pa i porta amb una vetlada musical amb l’actuació del grup Trébede Music i dels DJ locals Serrano i Ángel Vidal.

D’aquesta manera tancarem la temporada anual per donar pas a les activitats esportives d’estiu amb noves propostes, jornades i ubicacions, especialment a la Platja Casablanca. En aquestos moments estem ultimant la programació per a donar-la a conèixer pròximament, una programació que esperem agrade a tots i totes i que continuarà la línia de fomentar l’esport i la vida saludable a Almenara. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara